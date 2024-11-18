Lübnan ile ateşkes Gazze’ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...

Lübnan ile ateşkes Gazze'ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma (REUTERS)



Ayrıca, İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyeleri, Netanyahu'nun Lübnan'da bir anlaşmanın etkili olacağına inanmadığını ve bu nedenle İsrail'in Hizbullah'a karşı "hareket özgürlüğünde" ısrar ettiğini söyledi.

Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini yazmıştı.