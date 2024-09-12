California’da 93 kilometrekare alan kül oldu! Kaynaklar yetersiz yangın söndürülemiyor

ABD 'nin California eyaletinde yangınlar devam ediyor. 3 büyük yangında 440 kilometrekareden fazla alanın kül olduğu bildirildi.

California Orman ve Yangın Koruma Departmanından, eyaletin güney bölgesinde devam eden 3 büyük yangına ilişkin açıklama yapıldı.

KAYNAKLAR SÖNDÜRMEK İÇİN YETERSİZ

CBS News'a konuşan Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, itfaiye personeli sayısının ve yangınların söndürülmesi için kullanılan kaynakların yetersiz olduğunu ifade etti.

Kuvvetli rüzgar ve bölgedeki kuru otlar nedeniyle yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığını açıklayan Marrone, yetkililerin komşu eyaletlerden yardım talep ettiğini bildirdi.

93 KİLOMETRE KARE ALAN KÜL OLDU

Eyaletin Orange bölgesinde çıkan "Havaalanı Yangını"nda ise 93 kilometrekareden fazla alanın kül olduğu kaydedilirken, yangının yalnızca yüzde 5'inin kontrol altına alındığı belirtildi.