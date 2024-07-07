İsrail’den görülmemiş zulüm! Serbest bıraktığı Filistinlileri katletti! Kerem Ebu Salim’de elleri bağlanmış şekilde bulundular

İsrail ordusu Gazze 'ye saldırmaya devam ediyor. İsrailli askerlerin Gazze'nin güneyinde yardımların ulaştırılmasında çalışırken alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı Filistinlilerden üçünün cansız bedenine ulaşıldı.

3 FİLİSTİNLİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İsrail askerleri, dün serbest bıraktıkları Filistinlileri hedef almıştı. Filistinlilerden 3'ünün cansız bedenine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında ulaşıldı.

SERBEST BIRAKIP VURDULAR

Refah'taki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yardım çalışmalarında görev alan ve bu esnada alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından serbest bırakılır bırakılmaz Refah'ın doğusunda düzenlenen topçu saldırında hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin cansız bedeni Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda elleri bağlı şekilde bulundu.

SADECE KAÇABİLENLER KURTULDU

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde 5 gün önce alıkoyduğu ve dün serbest bıraktığı yaklaşık 15 Filistinliye saldırı düzenlemişti. Ölen ve yaralananların olduğu saldırıdan bazı kişiler kaçarak kurtulabilmişti.

Saldırıdan kurtulan Filistinlilerden biri 5 gün önce Refah'ın doğusundaki Gazze Havalimanı bölgesinde yardım tırlarının gelişini bekledikleri sırada İsrail güçlerince alıkonulduklarını söylemişti.

Kendisiyle beraber yaklaşık 15 Filistinlinin 4 gündür tutulduklarını ve dün salıverildiklerini söyleyen Filistinli, bırakıldıktan bir süre sonra Refah kentinde İsrail güçlerinin kendilerini hedef alarak topçu saldırısı düzenlediğini, aralarından 7 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinden kurtulabildiğini belirtmişti.

ALIKOYUP İŞKENCE YAPTILAR

İsrail esaretinde zor günler geçirdiklerini söyleyen Filistinli "İsrail askerleri bizi alıkoyduktan sonra türlü işkenceler yaptı. Fiziksel işkence gördük, aşağılandık. Alıkonulanları yere yatırarak ayaklarıyla bastılar, üzerlerine idrarlarını yaptılar." demişti.