İsrail ve Hamas arasındaki esir takası için masa Katar’da kuruluyor! Tarih belli oldu

TARİHİ İSRAİL BASINI AÇIKLADI İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, heyetin Gazze 'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün sağlanması amacıyla müzakerelere devam etmek üzere 8 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha 'ya gideceği ifade edildi.

İsrail'in müzakere heyetinin, esir takası anlaşması konusunda görüşmeler yapmak üzere yarın Katar'a gideceği belirtildi.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle serbest bıraktı. (29 Kasım 2024)

Başka bir İsrail heyetinin de aynı gün Mısır'a giderek görüşmeler yapacağı bilgisine de yer verilen haberde, görüşmelere, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mossad Direktörü David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in katılacağı kaydedildi.

ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.