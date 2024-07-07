İsrail ordusundan itiraf gibi açıklama! 7 Ekim’de Hannibal Protokolü uygulandı: İsrailli sivilleri kim öldürdü?

Haaretz'e göre 7 Ekim sabahı "Hannibal Protokolü" Reim ve Nahal Oz askeri noktasında da uygulandı. İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili "Böyle bir kararı alanlar, bölgedeki askerlerimizin vurulabileceğini biliyordu." şeklinde konuştu.

ESİRLER HAKKINDA BİLGİ ALMADAN SALDIRDILAR

İsrail ordusu askeri noktalarda "Hannibal Protokolü" uygulanması emrinin yanı sıra bölgedeki İsrail askerleri ve esirler hakkında tam bir bilgi olmaksızın Gazze Şeridi'ne doğru havan topu saldırısı emri de verdi. Ordudan bir kaynak 7 Ekim sabahı Gazze'ye giden araçlarda İsrailli esirlerin olabileceğinin bilindiğini belirtti ve "Net bir talimat olduğunu söyleyemem ama hiçbir aracın Gazze'ye dönmesine izin vermemenin ne demek olduğunu (Hannibal Protokolü) herkes biliyordu." ifadelerini kullandı.

20 YIL GİZLEDİLER

İsrail, Hannibal Protokolü'nü 1986 yılında hazırlamıştı. Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları esir alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene boyunca gizlendi. 2003'te ise İsrailli doktor Avner Shiftan, Haaretz gazetesi aracılığıyla protokolü duyurmuştu.

7 Ekim'in ardından Hannibal Protokolü yeniden gündeme geldi. 7 Ekim'de yakınlarını kaybeden İsrailliler, 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açtı. Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup gönderdi.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.