İsrail’den gizli birlik şeytani hazırlık! Nuseyrat’a deterjan kamyonu ile sızmışlardı: Siyonistlerin yeni taktiğini ABD basını ortaya çıkardı

İsrail askerleri haziran ayı başında Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na deterjan kamyonu ile Hamas direnişçisi ve Filistinli sivil kılığında sızmış ve 274 sivili katletmişti. ABD basını kılık değiştirme ve sızma girişimlerinin İsrail'in yeni taktiği olduğunu söyledi ve katliam planının detaylarını anlattı.

İSRAİL'DEN GİZLİ BİRLİK ŞEYTANİ HAZIRLIK

İsrail güçlerini kurnaz olarak tanımlayan ABD gazetesi Wall Street Journal, İsrail'in bu şekilde gizli bir birim oluşturduğunu söyledi ve "gizli birimin Gazze'deki varlığı, gizliliğin bozulmasının felaketle sonuçlanabileceği ve sivillerin kılık değiştirmesinin bazen savaş suçu teşkil ettiği savaş bölgesine yeni ve değişken bir unsuz ekliyor" ifadelerini kullandı.

274 SİVİLİ KATLETMİŞLERDİ

İsrail ordusunun Hamas'ın elindeki dört rehineyi kurtarmak için Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef almış ve 274 Filistinli sivili öldürmüştü.