Gazze’de 285 günlük soykırım! İsrail saldırılara devam ediyor: 24 saatte 81 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze 'de saldırılara devam ediyor. 285 gündür devam eden soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794'e, yaralı sayısı ise 89 bin 364'e çıktı.

24 SAATTE 81 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 198 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 285 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU 38 BİN 794

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 794 ve yaralı sayısının 89 bin 364 olduğu kaydedildi.