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İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı! Nusayrat Mülteci Kampı'nda 11 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze’de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:06 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:06
İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı! Nusayrat Mülteci Kampı’nda 11 kişi öldü

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılara devam ediyor. Nusayrat Mülteci Kampı'na saldıran İsrail ordusu kampta yaşayan "Hamed" ailesinin evini hedef aldı.

11 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ölü ve yaralıların yıkılan evden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

48 SAATTE 320 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bugün İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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