İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı

İsrail Gazze 'de aylardır saldırılara devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia geldi. ABD gazetesi, iki İsrailli yetkiliye ve üst düzey bir Batılı diplomata dayandırdığı haberinde İsrail ile Mısır'ın, İsrail askerlerinin Mısır sınırından çekilmesi olasılığı üzerine özel olarak görüştüğünü iddia etti.

New York Times, ateşkes müzakerelerinin son günlerde ivme kazanmış gibi göründüğünü belirtiyor. İsrail geçici ateşkes isterken Hamas ise kalıcı ateşkes istiyor ve ateşkesin ön koşulunun Mısır- Gazze sınırını da kapsayan bölgelerden çekilmesi olduğunu belirtiyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, bu hafta Beyaz Saray'da görüşme yapmak üzere Washington'a gönderiliyor.

İSRAİL O BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR MU?

Mayıs ayında Gazze'nin güneyine kara saldırısı düzenleyen İsrail, bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ı hedef aldı. Gazze ile Mısır arasındaki tampon bölge olan Phiadelphia Koridoru'nu ele geçiren İsrail, Mısır ile krizin de had safhaya ulaşmasına yol açtı.

İsrail'in işgali üzerine Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı. Mısır uzun zamandır İsrail'in Phiadelphia Koridoru'ndan ayrılması için baskı yaparken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada "İsrail'in Phiadelphia Koridoru'nda kalması konusunda ısrarcı olduğunu" söyledi.

ELÇİLERDEN GERİ ÇEKİLME MESAJI

New York Times'ın haberine göre ise geçtiğimiz hafta Mısır hükümeti ile yapılan görüşmelerde üst düzey İsrailli elçiler, Mısır'ın sınır boyunca silah kaçakçılığını önleyecek önlemleri kabul etmesi halinde İsrail'in geri çekilmeye istekli olabileceğini söyledi.

Yetkililer, söz konusu önlemler arasında tünel kazma çalışmalarını tespit edebilecek elektronik sensörlerin yerleştirilmesi ve tünel yapımını engellemek için yeraltı bariyerlerinin inşa edilmesinin yer aldığını söyledi.

New York Times'ın iddia ettiği görüşmeler geçtiğimiz hafta ilk kez İsrail medyası ve Reuters tarafından duyurulmuştu. Netanyahu ise söz iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu