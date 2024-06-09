ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDILAR

Bir grup genç balkondaki korkuluklara doğru itildi. Cam korkulukların kırılmasıyla çok sayıda genç üçüncü kattan zemine çakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caddede yürürken terastan düşen gençleri gören insanların nasıl paniğe kapıldığı da görüldü.

ÜZERLERİNE CAM YAĞDI

Kırılan cam korkuluk da yere düşen insanların üzerine resmen yağdı.

İki yaralı ayağa kalkmayı başarırken en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneye götürülen 10 yaralı dan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

MEKAN KAÇAK ÇIKTI

Meksika yerel medyası, Rich adlı mekanın kaçak olarak işletildiğini ortaya çıkardı ve belediye ile yerel yöneticiler de faciadan sorumlu tutuldu.