Meksika'da 'El Chico Fino' olarak bilinen Kevin Moreno'nun konseri felaketle sonuçlandı.
Meksika'da 'El Chico Fino' olarak bilinen Kevin Moreno'nun konseri felaketle sonuçlandı.
Ülkenin orta kesiminde yer alan San Luis Potosí'deki bir barda düzenlenen konserde izdiham çıkarken üçüncü kattaki terastan çok sayıda dinleyici yere düştü.
TERASTA İZDİHAM
Bir plazanın üçüncü katında bulunan Rich (Zengin) adlı bar konser sırasında tıklım tıklım dolarken terastaki balkonda izdiham yaşandı.
ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDILAR
Bir grup genç balkondaki korkuluklara doğru itildi. Cam korkulukların kırılmasıyla çok sayıda genç üçüncü kattan zemine çakıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caddede yürürken terastan düşen gençleri gören insanların nasıl paniğe kapıldığı da görüldü.
ÜZERLERİNE CAM YAĞDI
Kırılan cam korkuluk da yere düşen insanların üzerine resmen yağdı.
İki yaralı ayağa kalkmayı başarırken en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneye götürülen 10 yaralı dan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
MEKAN KAÇAK ÇIKTI
Meksika yerel medyası, Rich adlı mekanın kaçak olarak işletildiğini ortaya çıkardı ve belediye ile yerel yöneticiler de faciadan sorumlu tutuldu.