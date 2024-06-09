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Konserde felaket yaşandı! Yüzlerce kişinin çıktığı balkon çöktü: 12 metreden yere çakıldılar

Meksika’da yüzlerce kişinin katıldığı Kevin Moreno konseri felakete sahne oldu. Bir plazanın üçüncü katında bulunan barda, terasta bulunan balkonda izdiham yaşandı. Çok sayıda genç 12 metre yükseklikten yere çakıldı. Cam terasın kırılan parçaları yere düşen gençlerin üzerine yağdı. İşte, o anlar…

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 12:58 Güncelleme 09 Haziran 2024, 13:31
Konserde felaket yaşandı! Yüzlerce kişinin çıktığı balkon çöktü: 12 metreden yere çakıldılar

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Meksika'da 'El Chico Fino' olarak bilinen Kevin Moreno'nun konseri felaketle sonuçlandı.

Ülkenin orta kesiminde yer alan San Luis Potosí'deki bir barda düzenlenen konserde izdiham çıkarken üçüncü kattaki terastan çok sayıda dinleyici yere düştü.

TERASTA İZDİHAM

Bir plazanın üçüncü katında bulunan Rich (Zengin) adlı bar konser sırasında tıklım tıklım dolarken terastaki balkonda izdiham yaşandı.

ÜÇÜNCÜ KATTAN ZEMİNE ÇAKILDILAR

Bir grup genç balkondaki korkuluklara doğru itildi. Cam korkulukların kırılmasıyla çok sayıda genç üçüncü kattan zemine çakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caddede yürürken terastan düşen gençleri gören insanların nasıl paniğe kapıldığı da görüldü.

ÜZERLERİNE CAM YAĞDI

Kırılan cam korkuluk da yere düşen insanların üzerine resmen yağdı.

İki yaralı ayağa kalkmayı başarırken en az iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneye götürülen 10 yaralı dan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

MEKAN KAÇAK ÇIKTI

Meksika yerel medyası, Rich adlı mekanın kaçak olarak işletildiğini ortaya çıkardı ve belediye ile yerel yöneticiler de faciadan sorumlu tutuldu.

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