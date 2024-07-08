Almanya’da mültecilerin kaldığı yurtta yangın! Ölü ve yaralılar var

Almanya 'nın Hamburg kenti yakınlarındaki Bucholz beldesinde mültecilerin kaldığı yurtta yangın çıktı. Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

MÜLTECİ YURDUNDA YANGIN

Alman basınına göre Bremer Caddesi'ndeki mülteci yurdunda çıkan yangında ölen kişinin kundakçı olduğundan şüphelenilirken 44 yaşındaki bir polis memurunun da vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Çok sayıda itfaiyenin yangını söndürdüğü bildirildi. Yangında yaralanan ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edilirken 8'inin ise hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

YURT KUNDAKLANDI MI?

Ağır yaralanan polis memurunun ise Hamburg'daki özel bir kliniğe sevk edildiği aktarıldı.

Yangında yaşamını yitiren ve kundakçı olduğundan şüphelenilen kişinin yanıcı bir madde döktüğü, ilk başta patlama yaşandığı belirtilirken olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.