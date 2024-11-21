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Duvara bantlı muz müzayedede rekor kırdı! 6.2 milyon dolara muz, rulo bant ve sertifika

2019’da viral olan duvara bantlanmış muz, rekor kırdı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” adlı duvara bantlanmış muz eseri New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı. Komedyen’i satın alan ve muzu yiyeceğini söyleyen kripto girişimcisi Justin Sun, 6.2 milyon karşılığında bir muz, bir rulo bant, orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar alacak.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:33 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 11:33
Duvara bantlı muz müzayedede rekor kırdı! 6.2 milyon dolara muz, rulo bant ve sertifika

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın "Komedyen" isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsüİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsü

Kripto girişimcisi Justin Sun, viral 2019 eserinin üç edisyonundan birini satın aldı ve eseri "kültürel bir fenomen" olarak tanımladı. Sun "Bu sadece bir sanat eseri değil, sanat, meme kültürü (İnternet geyiği) ve kripto topluluğunu bir araya getiren kültürel fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" dedi.

Kripto girişimcisi Justin Sun, Takvim ekran görüntüsüKripto girişimcisi Justin Sun, Takvim ekran görüntüsü

DUVARA BANTLI MUZA 6,24 MİLYON DOLAR

Komedyen'in üç edisyonundan biri olan çalışma, çarşamba akşamı Sotheby's New York'ta düzenlenen müzayedede açık artırmaya sunuldu. 800 bin dolardan başlayan açık artırmada kripto para teklifleri de kabul edilirken teklifler umulanın çok daha ötesine geçti.

"MUZ İÇİN 5 MİLYON DOLAR DİYECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

Müzayedeci Oliver Barker, duvardaki muz için yapılan tekliflerin 5 milyon dolara yaklaşmasının ardından "Bir muz için 5 milyon dolar diyeceğimi düşünmezdim" dedi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsüİtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedyen” isimli duvara bantlanmış muz eseri, New York müzayedesinde 6,24 milyon dolara satıldı, Takvim ekran görüntüsü

35 CENT'LİK MUZ, ROLO BANT VE SERTİFİKA

Sotheby's'te sergilenen muzun o gün sadece 35 cent'e satın alındığı bildirildi.

Kazanan teklifi, Sotheby's Çin ofisinden Jen Hua, Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun adına verdi. Duvara bantlı muz, müzayede evi tarafından belirlenen prim ile birlikte 6.2 milyon dolara satıldı.

Sun, 6.2 milyon dolar karşılığında bir muz, bir rulo bant, orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar alacak.

MUZU YİYECEK

Sun, muzu sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırmak için yemeyi planladığını söyledi.

2019'da Art Basel Miami'de üç edisyondan biri olarak tanıtılan "Komedyen" 120 bin dolarlık fiyat etiketi ile dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. New Yorklu performans sanatçısı David Datuna muzu duvardan alıp yemiş ve o anlar viral olmuştu.

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