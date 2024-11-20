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Başkan Erdoğan’ın Herzog cevabı İsrail basınında: Türkiye Siyon Kanadı’na geçit vermedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da G20 Liderler Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilişkin sözleri İsrail basınında büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan, Türkiye hava sahasını Azerbaycan’ın başkenti Bakü'deki COP29 zirvesine katılmak isteyen Isaac Herzog'un uçağına kapadıkları iddialarını doğrularken İsrail gazeteleri ise “Erdoğan Siyon Kanadı'nın Türkiye semalarından uçmasını yasaklamakla övündü” başlığını kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:41
Başkan Erdoğan’ın Herzog cevabı İsrail basınında: Türkiye Siyon Kanadı’na geçit vermedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a ilişkin sözleri İsrail basınında gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilişkin sözleri İsrail basınında gündem oldu, AFPBaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilişkin sözleri İsrail basınında gündem oldu, AFP

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HERZOG CEVABI

Başkan Erdoğan, Türkiye hava sahasını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki COP29 zirvesine katılmak isteyen Isaac Herzog'un uçağına kapadıkları iddialarını doğruladı ve "Bazı konularda Türkiye olarak bir duruş sergilemek zorundayız ve bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

"TÜRK HAVA SAHASINI KULLANMASINA İZİN VERMEDİK

Başkan Erdoğan G20 zirvesinde gazetecilerin sorusuna "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'daki COP iklim zirvesine katılmak için Türk hava sahasını kullanmasına izin vermedik. Kendisine alternatif rotalar sunduk" şeklinde cevap verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilişkin sözleri İsrail basınında gündem oldu, AFPBaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a ilişkin sözleri İsrail basınında gündem oldu, AFP

İSRAİL BASINI "ERDOĞAN ÖVÜNDÜ" DEDİ

Başkan Erdoğan'ın cevabı İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail gazetesi Yediot Ahronot "Erdoğan Siyon Kanadı'nın Türkiye semalarından uçmasını yasaklamakla övündü: Duruş gösterdik" başlığını kullandı.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot ʺErdoğan Siyon Kanadı'nın Türkiye semalarından uçmasını yasaklamakla övündü: Duruş gösterdik” başlığını kullandı, Takvim ekran görüntüsüİsrail gazetesi Yediot Ahronot ʺErdoğan Siyon Kanadı'nın Türkiye semalarından uçmasını yasaklamakla övündü: Duruş gösterdik” başlığını kullandı, Takvim ekran görüntüsü

"TÜRKİYE SİYON KANADI'NIN TOPRAKLARINDAN GEÇMESİNİ KABUL ETMEDİ"

The Times of Israel "Erdoğan, Herzog'un COP29'a uçuşunun Türk hava sahasını kullanmasını engellediğini itiraf etti" başlığını kullandı.

The Times of Israel “Erdoğan, Herzog'un COP29'a uçuşunun Türk hava sahasını kullanmasını engellediğini itiraf etti” başlığını kullandı, Takvim ekran görüntüsüThe Times of Israel “Erdoğan, Herzog'un COP29'a uçuşunun Türk hava sahasını kullanmasını engellediğini itiraf etti” başlığını kullandı, Takvim ekran görüntüsü

Kanal 14 televizyonu ise haberi "Erdoğan doğruladı: Türkiye Siyon Kanadı'nın topraklarından geçmesini kabul etmedi" başlığıyla sundu.

Herzog Türkiye'nin hava sahasını kapatması dolayısıyla Bakü ziyaretini iptal etmek zorunda kalmıştı. İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güvenlik sebepleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Azerbaycan'daki İklim Konferansı'na katılma kararını iptal etmiştir" ifadesi kullanıldı.

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