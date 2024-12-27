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İsrail’den Gazze’de Kemal Advan Hastanesi’ne baskın

İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaptı. Hamas’tan yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Kemal Advan’daki sağlık personeli ve yaralıları silah zoruyla dışarı sürdüğü belirtildi ve “Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü." İfadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 17:19 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 17:19
İsrail’den Gazze’de Kemal Advan Hastanesi’ne baskın

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    İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde katliamlar yaptıktan sonra hastaneye baskın düzenlediğini bildirdi.

    İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binalara saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bazı binalarda çıkan yangın nedeniyle duman ve alevler yükseldi, AAİsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binalara saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bazı binalarda çıkan yangın nedeniyle duman ve alevler yükseldi, AA

    İSRAİL'DEN KEMAL ADVAN HASTANESİ'NE BASKIN

    Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki sivil yerlere düzenlediği saldırıları kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskına tepki gösterildi.

    50'DEN FAZLA ŞEHİT VAR

    İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskından önce çevresinde barbarca katliamlar yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası kayıtsızlığı ve ABD yönetiminin ortaklığında savaş suçlarını sürdürdüğüne işaret edildi.

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    İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yaparak hem sağlık personeli hem de içindeki yaralıları silah zoruyla dışarı sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Hastaneye yapılan baskın, çevresinde dün gece yapılan ağır bombardımandan sonra gerçekleşti. Bu barbarca bombardıman sonucu 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'den fazla kişi şehit düştü.

    İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları zincirinin uzun olduğu ve Kemal Advan Hastanesi'ndeki suçun da bunlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun ise Filistin halkını savaş suçlarına karşı koruma sorumluluklarını yerine getiremediği ifade edildi.

    Hastanedeki sağlık personeli ve yaralıların işkencelere maruz kaldığı yönünde belirtiler olduğu vurgulanan açıklamada, oradaki insanların hayatından Tel Aviv ve ABD yönetimlerinin sorumlu olduğuna işaret edildi.

    İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binalara saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bazı binalarda çıkan yangın nedeniyle duman ve alevler yükseldi, AAİsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binalara saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bazı binalarda çıkan yangın nedeniyle duman ve alevler yükseldi, AA

    BM'YE ÇAĞRI

    Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki İsrail saldırılarını durdurmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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