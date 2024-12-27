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Emevi Camii’nde üçüncü özgür Cuma: Hutbede birlik mesajı! Suriye ve Türk bayrakları yan yana

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Emevi Camii’nde üçüncü özgür Cuma namazı kılındı. Cuma hutbesinde mezhep çatışmalarına karşı birlik beraberlik mesajı verildi. Namaz sonrası tekbir getiren kalabalığın elinde Suriye ve Türk bayrakları yan yana görüldü.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:42 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 15:52
Emevi Camii’nde üçüncü özgür Cuma: Hutbede birlik mesajı! Suriye ve Türk bayrakları yan yana

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da üçüncü Cuma namazı kılındı.

    Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AASuriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AA

    EMEVİ CAMİİ'NDE 3. ÖZGÜR CUMA

    Şam Emevi Camii'nde Cuma namazından çıkanlar tekbir getirdi.

    Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AASuriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AA

    SURİYE VE TÜRK BAYRAKLARI YAN YANA

    Cemaatin elinde Suriye'nin yeni bayrağı ile Türk bayrağının yan yana dalgalandığı görüldü.

    Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AASuriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı, AA

    MEZHEPÇİLİĞE KARŞI BİRLİK MESAJI

    Cuma hutbesinde son günlerde İran'ın kışkırtması ile Lazkiye, Hama ve Humus'ta yaşanan mezhepçi olaylardan dolayı birlik mesajı verildi.

    Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı.Suriye’de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da üçüncü Cuma namazı kılındı.

    "MEZHEPÇİLİĞİ İRANLILAR ÇIKARIYOR"

    Sabah muhabiri Oğuzhan Uysal, Cuma namazı için Emevi Camii'ne gelen Agit Cesim'in "Yeni hükümet çok güzel. Mezhepçiliği İranlılar çıkarıyor. Biz hepimiz biriz. Birlikte yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Aramızda sorun yok." şeklinde konuştuğunu kaydetti.

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