PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’den Batı Şeria baskını! Tubas’taki Türk Hastanesi’ni kuşattılar

İsrail Gazze’nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’da da saldırıları artırıyor. İsrail ordusu Tubas kentine baskın düzenlerken Tubas Valisi Ahmed el-Esat, Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastane olan Tubas-Türk Hastanesini kuşattığını bildirdi. Saldırılarda beş Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:50 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 12:10
İsrail’den Batı Şeria baskını! Tubas’taki Türk Hastanesi’ni kuşattılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas'ı kuşatıyor. Tubas Valisi Ahmed el-Esat, Tubas'ta sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve kentteki tek hastaneyi de kuşattığını bildirdi.

İSRAİL'DEN TUBAS'A BASKIN

"İşgalci İsrail güçleri Tubas'ı her yerden kuşattı, birçok mahalleye ve çevredeki Tamun beldesine takviye birlikler gönderdi." şeklinde konuşan Vali Esat, İsrail ordusunun birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını söyledi ve işgal güçlerinin sokağa çıkma yasağı uyguladığı kentteki evlerde de arama yaptığını aktardı.

BOMBALI SALDIRIDA 5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Tubas Valisi, İsrail ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını hatırlattı.

TUBAS-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ'NE KUŞATMA

Esat, "İsrail ordusu kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı, bu sağlık ekiplerinin hareketini engelleyen apaçık bir ihlaldir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunu Tubas kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenlediğini söylemişti.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.

İngiltereden sonra sıra Kanadada! İsraile silah satışı iptal edildiİngiltereden sonra sıra Kanadada! İsraile silah satışı iptal edildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor!
Türk Telekom
7 bin lirayı aşan ödemeler nakit yapılamayacak! Cezası var! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar
Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran’ın itirafları çözecek!
İsrail helikopteri Gazze’de düştü! Ölü ve yaralılar var
AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Yorulanlar kenara taze kanlar sahneye çıkıyor! Herkesin talebi dinlenecek
Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar
Trump ve Harris canlı yayını savaş alanına çevirdi: 90 dakika kaos
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! İstanbul’da hava nasıl olacak?
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ilk kez konuştu: Abim para almadı tehdit edildi! İtirafçın ifadeleri çelişti
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
SON DAKİKA