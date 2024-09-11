İsrail’den Batı Şeria baskını! Tubas’taki Türk Hastanesi’ni kuşattılar

TUBAS-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ'NE KUŞATMA

Esat, "İsrail ordusu kentteki Tubas-Türk Hastanesini kuşattı, bu sağlık ekiplerinin hareketini engelleyen apaçık bir ihlaldir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunu Tubas kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Tubas kenti ve yakındaki Tammun beldesine baskın düzenlediğini söylemişti.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.