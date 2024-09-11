Almanya’da facia! Dresden’deki Carola Köprüsü yerle bir oldu

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Carola Köprüsü gece yarısı yerle bir oldu ve Elbe Nehri'ne çöktü.
Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Carola Köprüsü gece yarısı yerle bir oldu ve Elbe Nehri'ne çöktü.
TRAMVAY VE YAYA YOLU ETKİLENDİ
Dresden'in trafik arterlerinden biri olan 100 metre uzunluğundaki Carola Köprüsü, tramvayı ve ayrıca yaya ile bisiklet yolunu etkiledi.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Kaza sırasında köprüde tramvay olmadığı, bu sebeple kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
İtfaiyeye göre, Eski Kent tarafındaki köprü başında yaklaşık bir metrelik bir boşluk oluştu. Bölgesel ısıtma boruları da hasar gördü.
"KÖRPÜDEN UZAK DURUN"
Köprünün bazı kısımlarının saat 03.00 civarında nasıl gevşediği henüz bilinmiyor.
Carola Köprüsü, Dresden'deki en önemli köprülerinden biridir. Kazanın ardından alan geniş bir şekilde kordon altına alındı. İtfaiye sözcüsü, "Halkın bölgeden uzak durmasını ve acil durum hizmetlerini engellememesini istiyoruz" dedi.