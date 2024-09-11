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Almanya’da facia! Dresden’deki Carola Köprüsü yerle bir oldu

Almanya’nın Dresden kentinde trafiğin ana arterlerinden biri olan 100 metre uzunluğundaki Carola Köprüsü gece yarısı bir anda yerle bir oldu. Şehir trafiğinin ana arterlerinden biri olan ve üzerinden tramvay geçen köprü neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı? İşte, tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:04 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 11:20
Almanya’da facia! Dresden’deki Carola Köprüsü yerle bir oldu

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Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Carola Köprüsü gece yarısı yerle bir oldu ve Elbe Nehri'ne çöktü.

TRAMVAY VE YAYA YOLU ETKİLENDİ

Dresden'in trafik arterlerinden biri olan 100 metre uzunluğundaki Carola Köprüsü, tramvayı ve ayrıca yaya ile bisiklet yolunu etkiledi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Kaza sırasında köprüde tramvay olmadığı, bu sebeple kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

İtfaiyeye göre, Eski Kent tarafındaki köprü başında yaklaşık bir metrelik bir boşluk oluştu. Bölgesel ısıtma boruları da hasar gördü.

"KÖRPÜDEN UZAK DURUN"

Köprünün bazı kısımlarının saat 03.00 civarında nasıl gevşediği henüz bilinmiyor.

Carola Köprüsü, Dresden'deki en önemli köprülerinden biridir. Kazanın ardından alan geniş bir şekilde kordon altına alındı. İtfaiye sözcüsü, "Halkın bölgeden uzak durmasını ve acil durum hizmetlerini engellememesini istiyoruz" dedi.

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