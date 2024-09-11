Almanya’da facia! Dresden’deki Carola Köprüsü yerle bir oldu

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Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Carola Köprüsü gece yarısı yerle bir oldu ve Elbe Nehri'ne çöktü.

TRAMVAY VE YAYA YOLU ETKİLENDİ Dresden'in trafik arterlerinden biri olan 100 metre uzunluğundaki Carola Köprüsü, tramvayı ve ayrıca yaya ile bisiklet yolunu etkiledi.