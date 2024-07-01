İsrail’de sızıntı krizi! 7 ay sonra serbest bırakılan Filistinli ortalığı karıştırdı: WhatsApp konuşmaları ifşa oldu

İsrail bugün aralarında Şifa Hastanesi'nin yöneticisi Muhammed ebu Silmiyye'nin de bulunduğu 50 Filistinliyi serbest bıraktı. 23 Kasım 2023'te gözaltına alınan Ebu Silmiyye, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin işkence gördüğünü ve hastalara ilaç dahi verilmediğini anlatırken Şifa'nın yöneticisinin serbest bırakılması Tel Aviv'de krize yol açtı.

Yerleşim Bakanı Orit Strock, Chikli'ye "Kabine toplantısı olmadan böyle bir şey yapılması düşünülemez. Ciddi ciddi soruyorum, [bu] hangi yetki altında yapıldı?" şeklinde cevap verdi.

Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, "Hastanesinde rehinelerin öldürüldüğü ve Hamas'ın komuta merkezinin işletildiği bu adam neden serbest bırakılıyor?" dedi.

Walla'nın haberine göre, Dr. Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılmasının ardından İsrail li bakanlar bir WhatsApp grup sohbetinde öfke kustu.

Filistin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Silmiyye'nin serbest bırakılmasını güvenlik ihmali olarak gördüğü ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile iç istihbarat servisi Şin Bet'in yöneticisi Ronen Bar'a büyük tepki gösterdiği sızıntı krizi ile ortaya çıktı.

"GÜVENLİK İHMALİ"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir X'te yaptığı açıklamada serbest bırakmanın "güvenlik ihmali" sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Muhalefet lideri ve savaş kabinesinde yer alan Benny Gantz, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılmasının hükümet tarafından yapılan "ahlaki ve etik bir operasyonel hata" olduğunu söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada serbest bırakma kararının, İsrail'in işkence merkezi olan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan mahkumların tutukluluğuna karşı yüksek mahkemeye verilen dilekçenin ardından alındığı belirtildi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant da benzer bir açıklama yaptı ve Silmiyye'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada "Güvenlik mahkumlarının hapsedilmesi ve serbest bırakılması prosedürü Şin Bet ve İsrail Cezaevi Servisi'ne bağlıdır ve savunma bakanının onayına tabi değildir" ifadelerine yer verildi.

Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant

SUÇLU BULUNMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Ebu Silmiyye ise İsrail'in tepkisi karşısında şaşırdığını söyledi ve gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest bırakılmasının resmi bir yasal süreç sonunda gerçekleştiğini ve bu süreçte suçlu bulunmadığını söyledi. İsrailli yayın kuruluşu Kan'a göre, İsrail gözaltı tesislerindeki aşırı kalabalık nedeniyle pazartesi günü diğer Filistinlilerle birlikte serbest bırakıldı.