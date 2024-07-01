



Yüksek Mahkeme Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı erteledi.

Trump, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" dedi.

BIDEN "TEHLİKELİ BİR EMSAL" DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Donald Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesini "tehlikeli bir emsal" olarak niteledi. Beyaz Saray'da kararı değerlendiren Biden, Trump'ın "kısmı başkanlık dokunulmazlığı" olduğuna hükmeden kararı "hukukun üstünlüğünü baltalayan tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi ve "Mahkemenin kararı kesin olarak başkanın yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Biden, Yüksek Mahkemenin hükmüne karşı artık Amerikan halkının, Trump'ın 6 Ocak'taki rolü konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek "Amerikan halkının, Trump'ın gücünü korumak için şiddete başvurmasının kabul edilebilir olup olmadığına, başkanlık için Trump'a güvenmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden

NELER YAŞANMIŞTI?



ABD'de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre'ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.