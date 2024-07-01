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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden'dan 'tehlikeli emsal' tepkisi

Son dakika haberleri... ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti. ABD Başkanı Joe Biden ise Yüksek Mahkeme'nin Donald Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesini "tehlikeli bir emsal" olarak niteledi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 08:42
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi

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ABD Yüksek Mahkemesı̇, Donald Trump'ın 2020 seçı̇mlerı̇nı̇ engelleme suçundan federal yargılamadan muaf tutulma talebı̇nı̇ reddeden yargı kararını iptal ettı̇.



Mahkeme, eskı̇ başkanların anayasal yetkı̇lerı̇ kapsamındakı̇ eylemlerı̇nden dolayı kovuşturmaya karşı "mutlak dokunulmazlık" hakkı olduğuna karar verdı̇.



Ayrıca eskı̇ başkanların özel sıfatla gerçekleştı̇rdı̇klerı̇ eylemlerden dolayı kovuşturmadan bağışıklık hakkı olmadığına hükmetti.



Yüksek Mahkeme Trump'ın dokunulmazlık davasını alt mahkemeye geri göndererek duruşmayı erteledi.

Trump, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" dedi.

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BIDEN "TEHLİKELİ BİR EMSAL" DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Donald Trump hakkında "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna karar vermesini "tehlikeli bir emsal" olarak niteledi. Beyaz Saray'da kararı değerlendiren Biden, Trump'ın "kısmı başkanlık dokunulmazlığı" olduğuna hükmeden kararı "hukukun üstünlüğünü baltalayan tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi ve "Mahkemenin kararı kesin olarak başkanın yapabileceklerinin neredeyse hiçbir sınırı olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Biden, Yüksek Mahkemenin hükmüne karşı artık Amerikan halkının, Trump'ın 6 Ocak'taki rolü konusunda karar vermesi gerektiğine dikkat çekerek "Amerikan halkının, Trump'ın gücünü korumak için şiddete başvurmasının kabul edilebilir olup olmadığına, başkanlık için Trump'a güvenmek isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor." dedi.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD'de aşısı sağ gruplar ve Trump destekçileri 3 Kasım 2020 seçim sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre'ye 6 Ocak 2021 tarihinde baskın gerçekleştirmiş, baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.



Baskının ardından "halkı isyana teşvikten" azil istemiyle yargılanan Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan Trump'ın azil maddesi 14 Ocak 2021 tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.



Trump, 13 Şubat 2021'de Şubat ayında aklanmıştı.

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