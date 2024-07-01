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Rusya Ukrayna’da ilerliyor! Harkiv ve Donetsk’de iki yerleşim birimi Moskova’nın kontrolüne geçti

Rusya Ukrayna’da iki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada biri Harkiv, diğeri ise Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının vurulduğu bildirildi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 14:17 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 14:17
Rusya Ukrayna’da ilerliyor! Harkiv ve Donetsk’de iki yerleşim birimi Moskova’nın kontrolüne geçti

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Rusya Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biri Harkiv, biri de Donetsk bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

İKİ YERLEŞİM BİRİMİ MOSKOVA'NIN KONTROLÜNDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Stepovaya Novoselovka yerleşim birimini kurtardı. Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novopokrovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

72 İHA VURULDU

Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 27 bin 40 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 471 tank ve zırhlı araç, 1362 çok namlulu roketatar, 11 bin 185 obüs ve havan topu ile 23 bin 201 özel askeri araç imha edildi.
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