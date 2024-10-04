İsrail’de savunma paniği: İran’ın atacağı füzeleri hesaplıyorlar! Jerusalem Post ‘tehlike var’ dedi

İsrail gazetesi The Jerusalem Post "Savunma, saldırıdan daha pahalı" dedi ve "En iyi füzeye veya bombaya sahip olmak yeterli değildir; ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar büyük bir stok bulundurmanız ve uzun bir savaş durumunda bu stokları yenileme kabiliyetine sahip olmanız gerekir. Saatte binlerce kilometre hızla uçabilen, savaş başlıkları ve gelişmiş sensörlerle donatılmış silahlar geliştirirken bile her şey paraya dayanır." ifadelerini kullandı.

JERUSALEM POST'TAN "İSRAİL TEHLİKEDE" MESAJI

İsrail'in 7 Ekim başarısızlıklarına dikkat çeken The Jerusalem Post, "İsrail Hava Kuvvetleri, zırhlı birlikler ve topçu birliklerinin yeterli mühimmatla donatılmasında önemli bir eksiklik vardı. Bu durum, İsrail'i şimdi biraz tehlikeli bir konumda bırakıyor." dedi.

Önleyici füzenin bir füze fırlatmaktan daha pahalı olduğunu vurgulayan The Jerusalem Post, "Bu durum 1991 Körfez Savaşı'nda Scud füzelerine karşı Patriot sistemi için de geçerliydi, 2011'den bu yana Hamas ve Hizbullah roketlerine karşı Demir Kubbe önleme füzeleri için de geçerli" dedi.

İsrail saldırısı sırasında sığınaklara kaçan İsrailliler, Reuters

TEL AVİV'İ FÜZE EKONOMİSİ VURDU

Hamas'ı 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'de "Füze ekonomisi" kavramının ortaya çıktığını belirten The Jerusalem Post, İsrail'in savaşla ilgili soruşturma komisyonunun çok sayıda savunma amaçlı füzenin finansmanı sorununu ele alması gerektiğini belirtti.

İSRAİL İRAN'IN SALDIRI MALİYETİNİ HESAPLIYOR

İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırısının İran ekonomisine büyük bir darbe vurmayacağına dikkat çeken The Jerusalem Post, "Reuters'ın bir haberine göre, İran uluslararası yaptırımlar altında bile yıllık 35 milyar dolar değerinde petrol ihraç etmeyi başardı. Bu füze saldırısı onlara sadece iki günlük ihracata eşdeğer bir maliyete mal oldu." dedi.