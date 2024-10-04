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İspanya'da F-18 savaş uçağı düştü!

İspanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Teruel kenti yakınlarında bir F-18 Hornet savaş uçağının düştüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 17:13
İspanya’da F-18 savaş uçağı düştü!

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İspanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Takım arkadaşımız Yarbay Pablo Estrada Martin'in F-18 kazasında hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz" denildi.

İspanyol ordusu, ABD yapımı F-18 Hornet ile Eurofighter Typhoon olmak üzere iki tür savaş uçağı kullandığı bildirildi.

YİNE AYNI MODEL DÜŞTÜ

2017 yılında Madrid'deki Torrejon askeri üssünden havalanan bir F-18 savaş uçağı, İspanyol askeri yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kalkış sırasında düşrek kaza kırıma uğramıştı. Kaza sonucunda uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

F-18 HORNET SAVAŞ UÇAĞI

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, hem avcı hem de saldırı uçağı olarak tasarlanmış, süpersonik ve çift motorlu çok amaçlı bir savaş uçağıdır. 1970'lerde ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri için McDonnell Douglas ve Northrop tarafından geliştirilen Hornet, YF-17 prototipine dayanarak oluşturulmuştur. Çeşitli hava koşullarında görev yapabilme yeteneği ile öne çıkan bu uçak, yüksek performanslı aviyonikleri, gelişmiş kokpit göstergeleri ve aerodinamik özellikleri ile dikkat çekiyor.

F/A-18 Hornet, 1986 yılında ABD'nin Libya'yı bombalamasıyla savaşta yer almış ve sonrasında 1991 Körfez Savaşı ile 2003 Irak Savaşı'nda da görev almıştır. Uçak, ABD Donanması'nda eski Hornet'in ve F-14 Tomcat'in yerini alan Boeing F/A-18E/F Super Hornet için de temel teşkil etmiştir.

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