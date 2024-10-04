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Bosna Hersek'te sel felaketi can aldı! 4 kent sular altında kaldı

Bosna Hersek’te şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti. Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentleri selden en fazla etkilenen bölgeler olurken selden etkilenen kentlerde çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:46 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 13:46
Bosna Hersek’te sel felaketi can aldı! 4 kent sular altında kaldı

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Bosna Hersek'te şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bosna Hersek, AABosna Hersek, AA

YOLLAR KAPANDI CAMİ SULAR ALTINDA KALDI

Selden en fazla etkilenen yer Jablanica olurken pek çok yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jablanica'da bir caminin tamamen sular altında kaldığı belirtildi.

Bosna Hersek, AABosna Hersek, AA

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Başkanlığından (FCUZ) yapılan açıklamada, Jablanica'da ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken yerel medyada yer alan haberlerde bu sayının daha fazla olduğu kaydedildi.

Konjic, Fojnica ve Kresevo'da da çok sayıda ev sular altında kalırken havadan çekilen görüntülerde evlerin büyük kısmında hasar meydana geldiği gözlemlendi.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı sellerdeki arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin dahil olduğu duyuruldu.

Bosna Hersek, AABosna Hersek, AA

ÇOK SAYIDA KAYIP İHBARI VAR

Bu arada, yerel medya selden etkilenen kentlerde çok sayıda kayıp ihbarı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Selden etkilenen bölgelerde okullar kapatıldı, toplu taşıma araçlarının bir süre hizmet vermeyeceği kaydedildi.

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