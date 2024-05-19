İsrail’de hükümet dağılıyor! Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’dan Netanyahu’ya altı maddelik ültimatom: Tehdit üstüne tehdit yağdı koalisyon karıştı

İsrail güvenliğinin kutsalları arasına kişisel ve siyasi mülahazaların girmeye başladığından şikayet eden Gantz, "savaşın son aylardaki yavaş gidişatının" sorumluluğunu Netanyahu'ya yükledi ve "Savaş ancak açık ve gerçekçi bir stratejik pusulayla kazanılır" dedi.

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrail li yetkilileri suçladığı açıklamasında ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

GANTZ'DAN NETANYAHU'YA ALTI MADDELİK ÜLTİMATOM

Gantz, 8 Haziran'a kadar net bir eylem planının hayata geçirilmemesi halinde merkezci partisini hükümetten çekip muhalefete döneceği konusunda uyarıda bulundu.

"Altı aylık stratejik hedefe" ulaşmak için soykırım kabinesinin bir eylem planı oluşturması ve onaylaması gerektiğini söyleyen Gantz, şu altı maddeyi şart koştu:

Rehineleri eve getirin. Hamas yönetimini devirin, Gazze Şeridi'ni askerden arındırın ve İsrail'in (Gazze üzerinde) güvenlik kontrolünü ele geçirin. İsrail güvenlik kontrolünün yanı sıra, "Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinli unsurları içeren uluslararası bir sivil yönetim mekanizması oluşturun; bu aynı zamanda Hamas olmayan ve [Filistin Yönetimi Başkanı] Abbas olmayan bir gelecek alternatifinin temelini oluşturacaktır. [Hizbullah saldırıları nedeniyle tahliye edilen] Kuzey sakinlerini 1 Eylül'e kadar evlerine geri gönderin ve Batı Negev'i [7 Ekim'de Hamas'ın hedef aldığı Gazze'nin komşu şehri] rehabilite edin. İran ve müttefiklerine karşı özgür dünya ve Batı ile ittifak oluşturmaya yönelik kapsamlı bir sürecin parçası olarak Suudi Arabistan ile normalleşmeyi ilerletin. Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin."

KARAR SAATİ GELDİ

"Dost ya da düşman hiçbir dış gücün bize bir Filistin devleti dayatmasına izin vermeyeceğiz" diyen Gantz, İsrail'in geleceğine ilişkin tercihin Netanyahu'nun elinde olduğunu söyledi ve "Karar saati geldi. On yıl önceki Netanyahu bunu yapardı" dedi.