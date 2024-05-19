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İsrail’de hükümet dağılıyor! Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’dan Netanyahu’ya altı maddelik ültimatom: Tehdit üstüne tehdit yağdı koalisyon karıştı

Soykırım kabinesi üyesi Benny Gantz, dün gece, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik altı maddelik bir ültimatom yayımladı. Netanyahu’yu açıkça tehdit eden Gantz, taleplerinin karşılanmaması halinde Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’ndan sonra kurulan koalisyondan ayrılacağını söyledi. “Netanyahu saçma sapan işlerle uğraşıyor” diyen Gantz’a hükümetten tepki yağarken koalisyonun paramparça olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 11:22 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 12:08
İsrail’de hükümet dağılıyor! Soykırım kabinesi üyesi Benny Ganzt’dan Netanyahu’ya altı maddelik ültimatom: Tehdit üstüne tehdit yağdı koalisyon karıştı

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İsrail Gazze'de istediğini elde edemedikçe soykırım kabinesindeki çatlak daha da büyüyor. Soykırım kabinesi bakanı Benny Gantz, cumartesi gecesi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik bir ültimatom yayımladı ve başbakanın Gazze'deki çatışmaların ardından bölgeyi kimin yöneteceğinin belirlenmesini de içeren anlaşılmış bir vizyona bağlı kalmasını talep etti. Gantz, ayrıca, talebinin karşılanmaması halinde koalisyondan ayrılacağı konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantzİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz

GANTZ'DAN NETANYAHU'YA AÇIK TEHDİT

Gantz, açıklamasında Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra başlayan saldırıların İsrail'deki bazı liderlerin korkaklığı nedeniyle son aylarda rotasından saptığını belirtti ve soykırım kabinesinin diğer ülkelerinde öfkeye yol açtı.

"KORKAK VE SORUMSUZ"

Aksa Tufanı'ndan sonra Ulusal Birlik Partisi'ni hükümet koalisyonuna taşıyan Gantz, "İsrail askerleri cephede inanılmaz bir cesaret sergilerken onları savaşa gönderen bazı kişiler korkaklıkla ve sorumluluktan yoksun bir şekilde hareket ediyor" dedi.

"NETANYAHU SAÇMA SAPAN İŞLERLE UĞRAŞIYOR"

Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli yetkilileri suçladığı açıklamasında ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Gazze'nin karanlık tünellerinde rehineler cehennem azabı çekerken saçma sapan işlerle uğraşanlar var. İsrail halkı kendini aşarken bazı politikacılar kendilerini düşünüyor.

İsrail güvenliğinin kutsalları arasına kişisel ve siyasi mülahazaların girmeye başladığından şikayet eden Gantz, "savaşın son aylardaki yavaş gidişatının" sorumluluğunu Netanyahu'ya yükledi ve "Savaş ancak açık ve gerçekçi bir stratejik pusulayla kazanılır" dedi.

GANTZ'DAN NETANYAHU'YA ALTI MADDELİK ÜLTİMATOM

Gantz, 8 Haziran'a kadar net bir eylem planının hayata geçirilmemesi halinde merkezci partisini hükümetten çekip muhalefete döneceği konusunda uyarıda bulundu.

"Altı aylık stratejik hedefe" ulaşmak için soykırım kabinesinin bir eylem planı oluşturması ve onaylaması gerektiğini söyleyen Gantz, şu altı maddeyi şart koştu:

  1. Rehineleri eve getirin.
  2. Hamas yönetimini devirin, Gazze Şeridi'ni askerden arındırın ve İsrail'in (Gazze üzerinde) güvenlik kontrolünü ele geçirin.
  3. İsrail güvenlik kontrolünün yanı sıra, "Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinli unsurları içeren uluslararası bir sivil yönetim mekanizması oluşturun; bu aynı zamanda Hamas olmayan ve [Filistin Yönetimi Başkanı] Abbas olmayan bir gelecek alternatifinin temelini oluşturacaktır.
  4. [Hizbullah saldırıları nedeniyle tahliye edilen] Kuzey sakinlerini 1 Eylül'e kadar evlerine geri gönderin ve Batı Negev'i [7 Ekim'de Hamas'ın hedef aldığı Gazze'nin komşu şehri] rehabilite edin.
  5. İran ve müttefiklerine karşı özgür dünya ve Batı ile ittifak oluşturmaya yönelik kapsamlı bir sürecin parçası olarak Suudi Arabistan ile normalleşmeyi ilerletin.
  6. Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin."
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KARAR SAATİ GELDİ

"Dost ya da düşman hiçbir dış gücün bize bir Filistin devleti dayatmasına izin vermeyeceğiz" diyen Gantz, İsrail'in geleceğine ilişkin tercihin Netanyahu'nun elinde olduğunu söyledi ve "Karar saati geldi. On yıl önceki Netanyahu bunu yapardı" dedi.

NETANYAHU'DAN GANTZ'A JET CEVAP

Konuşmasının ardından Gantz'a sağcı koalisyon milletvekillerinden kınama yağdı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Ganzt, "Hamas'a ültimatom vermek yerine başbakana ültimatom vermekle" suçlandı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Gantz'ın taleplerinin "savaşın sona ermesi ve İsrail'in yenilgiye uğraması, rehinelerin çoğundan vazgeçilmesi, Hamas'ın iktidarda bırakılması ve bir Filistin devletinin kurulması" anlamına geleceği belirtildi. Ayrıca, "Gantz, refah operasyonunu sonuna kadar görmek istiyor mu? Eğer öyleyse neden IDF operasyonu sırasında birlik hükümetini devirmekle tehdit ediyor?" ifadelerine yer verildi.

Gantz'dan ise Netanyahu'ya cevap geldi ve Gantz'ın ofisinden yayımlanan bildiride "Başbakan Gantz'ı dinlemiş olsaydı atlar önce Refah'a gider ve görevi bitirirdik. Bunu bitirmemiz için gerekli koşulları yaratmamız gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

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