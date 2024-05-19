İsrail Gazze’de bombardımana devam ediyor: Nusayrat Mülteci Kampı’nda en az 20 kişi öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanına şiddetli hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

NUSAYRAT'TA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, saldırıdan sonraki ilk saatlerde ambulans ve sivil savunma ekiplerinin 20 kişinin cansız bedenine ulaştığını, enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

35 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.