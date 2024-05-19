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Suudi Arabistan alarmda! Kral Selman bin Abdulaziz El Suud hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz El Suud hastaneye kaldırıldı. Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberlere göre 88 yaşındaki kral, yüksek ateş ve eklem ağrıları dolayısıyla hastanede muayene edildi.

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 13:15 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 13:17
Suudi Arabistan alarmda! Kral Selman bin Abdulaziz El Suud hastaneye kaldırıldı

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Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberlere göre, 88 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz El Suud yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetlerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KRAL SELMAN HASTANEYE KALDIRILDI

Devlet tarafından işletilen Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre, Kral Selman, Kızıldeniz'in liman kenti Cidde'deki Al Salam Sarayı'ndaki Kraliyet Kliniklerinde muayene edildi.

Açıklamada, "Tedavi eden sağlık ekibi, sağlık durumunu teşhis etmek ve sağlığını kontrol etmek için bazı incelemeler yapmaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Nisan ayında hükümdar tıbbi kontroller için hastaneye başvurdu ve daha sonra taburcu edildi.

Kral Salman 2015 yılında tahta çıktı. O zamandan bu yana oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı krallığın veliahtı ilan etti. Veliaht prensin krallığın günlük işlerini yürüttüğüne inanılıyor.

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