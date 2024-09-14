İsrail’de Hizbullah yangını! Sirenler çaldı onlarca roket atıldı

İsrail ordusu Hizbullah 'ın cumartesi sabahı iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan'dan İsrail'e 55'ten fazla roket atıldığı bildirildi. İsrail basınına göre hava savunma sistemleri roketleri engelledi.

İSRAİL'DE ROKET SİRENLERİ

Sabah saat 08.17'de, aralarında Safed, Dishon, Malkia, Hukok ve Kahal'ın da bulunduğu İsrail'in kuzeyindeki bazı şehir ve kasabalarda roket sirenleri çalınmıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri daha sonra bu saldırı sırasında Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket atıldığını doğruladı.

Yaklaşık 35 roketten oluşan ikinci bir saldırı ise saat 09:00 sularında Eifelet, Dishon, Rosh Pnina ve Yukarı Celile'deki tespit edildi.

İSRAİL'DE HİZBULLAH YANGINI

İsrail ordusu, her iki saldırıda da roketlerin bir kısmını engellediğini belirtirken engellenemeyen roketlerin ise açık alanlara düştüğü bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu ise saldırılar sonucu Safed yakınlarındaki açık alanlarda çok sayıda yangın çıktığını bildirdi.