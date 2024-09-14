Almanya’daki genelevlerde çalışanların yarısı Ukraynalı! Evsiz kadınlar fuhuşa zorlanıyor

Ukrayna Savaşı'nda iki buçuk yıl geride kalırken savaşın en büyük acılarını ise kadınlar yaşıyor. Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan ve Avrupa 'ya göç eden çok sayıda kadın hayatını kazanmak için genelevlere girmek zorunda kaldı.

ALMANYA'DA GENELEVLERDEKİ KADINLARIN YARISI UKRAYNALI

Alman basını Almanya'daki genelevlerinde çalışan kadınların yarısının Ukraynalı olduğunu yazdı.

Alman gazetesi Die Welt, genelevde çalışan kadınlarla ilgilenen sosyal hizmet görevlisi Mia'nın "Daha önce Ukraynalı kadınlar bu ortamda çok az temsil ediliyordu. Berlin'de birlikte çalıştığımız kadınların çoğu aslında Doğu Avrupa'dan geliyor: Bulgaristan, Romanya ve Macaristan ve şimdi Ukrayna'dan. Genelevlerde artık yüzde elli diyebilirim. Savaş nedeniyle buraya gelen çok sayıda genç kadın var." şeklinde konuştu.

EVSİZ KADINLAR GENELEVE ZORLANIYOR

Mia'ya göre Ukraynalı kadınlar genelevlere farklı şekillerde giriyorlar. Örneğin, evsiz olanlar yatak ve gecelik konaklamanın olduğu bir geneleve gidiyorlar. Bazen kadınlar, kendilerine ücretsiz konut vaat eden ve sonra onları genelevde çalışmaya mecbur eden erkekler tarafından cinsel ilişkiye zorlanıyordu.

Ukrayna Savaşı'nın ardından milyonlarca kişi ülkesinden kaçmak zorunda kaldı.

İKİ YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Alman yayın kuruluşu Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) Mayıs-2024'te hazırladığı bir dosyada Ukrayna'dan birçok kadının kaçmasının ardından Berlin'deki genelevlerinde çalışan Ukraynalı kadınların sayısının hızla arttığını yazdı.

Şubat 2022'de Ukrayna vatandaşlığına sahip 24 kadın, "Fahişeyi Koruma Yasası" uyarınca kayıt altına alındı. Bir yıl sonra 139 kadın vardı ve bu yıl 153 kadın kayıtlıydı. Sayılar iki yılda altı kat arttı.