İsrail'in ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu hükümetini savaşı sürdürmekle suçladı.

"BU HÜKÜMET OLDUKÇA SAVAŞ DEVAM EDECEK"

Lapid, mevcut hükümetin barış yapmayı bilmediğini ve istemediğini belirterek, savaşı bitirmenin İsrail'in güvenlik, ekonomik ve siyasi çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bu hükümet görevde olduğu sürece savaş devam edecek. İsrail'in kendi şartlarıyla bir esir takası anlaşması yapması gerekiyor" dedi.

"TERÖR DESTEKÇİSİ İLE EL SIKIŞMAM"

Lapid ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "terör destekçisi" olarak nitelendirerek onunla herhangi bir etkileşimde bulunmadığını ifade Lapid, Itamar Ben-Gvir ile katıldığı bir düğünde el sıkışıp sıkışmadığının sorusuna ise "Ben-Gvir ile tek kelime konuşmadım ve elini sıkmadım. Ben terör destekçileriyle el sıkışmam." yanıtını verdi.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze'deki bir tünelde 6 İsrailli esirin cenazesinin bulunduğunu açıklamıştı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE KARŞI PROTESTOLAR ARTTI

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

İSRAİL ŞİDDETİ BİTMİYOR

İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 41 bine yaklaşırken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.