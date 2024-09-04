ABD’li Senatör Graham’dan skandal Yahya Sinvar açıklaması

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Amerikan kanalı Fox News'e verdiği röportajda, Cumhuriyetçi Parti olarak 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni siyasi lideri Sinvar'ı "yargılamak yerine öldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının Hamas'ın 6 lideri hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasını yorumlayan Graham, "Burada bir suçla mücadele etmiyoruz. Sinvar, (Adalet Bakanı Merrick) Garland tarafından yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kesin çıkışlarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, ABD'nin "caydırıcılığını kaybettiğini", Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten "kimsenin korkmadığını" ifade ederek, eski ABD Başkanı Donlad Trump'ın Orta Doğu politikasından övgüyle bahsetti.