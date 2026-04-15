Adalet Bakanı Yariv Levin, mahkemenin Ben-Gvir'in görevden alınması yönünde alacağı herhangi bir kararın uygulanmayacağını söyledi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Ben-Gvir'in polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı müdahale ettiği gerekçesiyle görevden alınması için mahkemeye başvurmuştu.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın kendisini "politikayı ve polisi değiştirmekle, atamalara müdahale etmekle suçladığını ve bu konuda haklı olduğunu" söyleyen Ben-Gvir, "Yarım milyondan fazla seçmen bizi bu gerçek değişimi gerçekleştirmemiz için seçti." dedi.

Yüksek Mahkeme'ye de uyarıda bulunan Ben-Gvir, "İsrail'i anayasal bir krize, bölünmeye ya da kutuplaşmaya sürüklemeyin. Demokrasi çökmeyecek; hukuki diktatörlük çökecek." ifadelerini kullandı.

İktidardaki Likud Partisi'nden Adalet Bakanı Yariv Levin ise mahkemenin Ben-Gvir'in görevden alınması yönünde alacağı herhangi bir kararın "uygulanmayacağını" söyledi.

Levin, Yüksek Mahkeme'deki sürecin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bir bakanın atanması ya da görevden alınması yetkisinin yasaya göre mahkemenin değil başbakanın uhdesinde olduğunu dile getirdi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, polis teşkilatına siyasi ve hukuka aykırı biçimde müdahale ettiği, bunun demokratik düzeni zedelediği gerekçesiyle Ben-Gvir'in görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.