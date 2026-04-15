Trump kendisini Hz. İsa olarak resmeden bir yapay zeka görseli paylaştı

MEDENİYETLERİ YOK ETME TEHDİTLERİ, PAPA'YA SALDIRILAR, YAPAY ZEKA İLE HZ. İSA SKANDALI

Raskin, Trump'ın "bütün medeniyetleri yok etme tehdidi", "Kongre'nin savaş yetkilerini ihlal ederek Orta Doğu'da kaos yaratması", "Katolik Kilisesi'nin Papası'na yönelik saldırgan şekilde hakaret etmesi" ve kendisini Hristiyan geleneğindeki Hazreti İsa'ya benzeten görselleri internette paylaşmasının başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan kamu güvenini zayıflattığını belirtti.

"ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ"

Trump'ın söz konusu söylem ve eylemleri nedeniyle kamuoyunda başkanlık görevini yerine getirme kapasitesine duyulan güvenin "eşi görülmemiş bir düşüş yaşadığını" belirten Raskin, Kongre'nin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesinin artık "bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini" savundu.

ABD'de bir başkanın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluğa ulaşılması, suçlu bulunup görevden alınabilmesi için ise Senatoda üçte iki oy çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.