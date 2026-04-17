DONALD TRUMP: "HİZBULLAH DÜZGÜN DAVRANMALI"

ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Taraflar birbirini suçlarken gözlerin çevrildiği kritik nokta yine Hürmüz oldu. ABD, Hürmüz'ü ablukaya aldı. Savaşın diğer cepheleri olan İsrail ve Lübnan'ın 34 yıl sonra masaya oturacağı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkesle ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öyle yaparlarsa bu onlar için harika olur" dedi. Bölgenin barışa ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Trump, "Artık insanlar öldürülmemeli. Sonunda barışa kavuşmalıyız" ifadelerini kullandı.
Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yerinden edilmiş insanlar Sidon'daki evlerine geri döndü.
Ateşkesin yürürlüğe girmesi ile Beyrut'tan silah sesleri yükseldi. Lübnan medyası bu silah seslerinin kutlamalardan kaynaklandığını yazdı.
İsrail ile Lübnan arasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 10 günlük geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Lübnan ile İsrail arasında 10 gün süreyle geçerli olacak ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla başladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini ve bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini belirtti. Trump, anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağını ifade etti.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu vurguladı.
Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını tebrik etti.
Selam, hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yaralılara ve yerinden edilenlere destek mesajı verdi.
Başbakan Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların en kısa sürede şehir ve köylerine dönebilmesini temenni etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığını, salı günü başlayacak olan ateşkesin 10 gün süreceğini duyurdu.
Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Az önce Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Bu iki lider, ülkeleri arasında BARIŞ sağlamak amacıyla Salı günü saat 17.00 EST’te (TSİ 24.00) başlayacak 10 günlük bir ATEŞKES konusunda resmen anlaşmaya vardılar.
Salı günü, iki ülke 34 yıl aradan sonra ilk kez burada, Washington D.C.’de, Dışişleri Bakanımız Marco Rubio ile bir araya geldi.
Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio’ya, Genelkurmay Başkanı Dan 'Razin' Caine ile birlikte İsrail ve Lübnan’la çalışarak kalıcı bir BARIŞ sağlama talimatı verdim.
Dünya genelinde 9 savaşı çözmek benim için bir onurdu ve bu da 10’uncusu olacak. Haydi, BUNU BAŞARALIM!
Başkan Donald Trump"
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 2 bin 196'ya yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'a başlattığı saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196'ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin 172'si çocuk, 260'ının kadın olduğu belirtildi.
İsrail saldırılarında 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225'e çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 109 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 167'ye yükseldiğini bildirmişti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
ABD ablukası sonrası İran bağlantılı tankerler Umman Körfezi'nde beklerken, İran dışı kargolar ise Arap Denizi'ne doğru serbest şekilde hareket ediyor.
İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn arasında bir görüşme olacağını söyledi.
İsrail ordu radyosuna konuşan Gamliel, Netanyahu ile Avn arasındaki muhtemel görüşmeyi doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıklamasının ardından İsrailli Bakan, Netanyahu'nun bugün Avn ile görüşeceğini kaydetti.
İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, taraflar arasındaki olası ateşkes anlaşması ve çatışmaların son bulmasından memnuniyet duyacağı iddia edildi.
Axios haber sitesine konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD, İsrail'den Lübnan'da ateşkes talep etmedi ve bu konu İran'la barış müzakerelerin bir parçası değil." ifadesini kullandı.
Öte yandan yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İsrail ile Lübnan arasındaki olası bir anlaşma kapsamında çatışmaların sona ermesini memnuniyetle karşılayacağını ileri sürdü.
Ayrıca yetkili, taraflar arasında ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan görüşmede gündeme getirilen teklifin iki taraf için "güven artırıcı önlemler" içerdiğini iddia etti.
WASHİNGTON'DAKİ GÖRÜŞMELERDE MÜZAKERELERE BAŞLAMA KARARI
ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katılmıştı.
ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmenin verimli geçtiği belirtilmişti.
Rubio, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var." demişti.
Adını açıklamak istemeyen Lübnanlı 2 üst düzey kaynak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına dair henüz bilgileri olmadığını belirtti.
AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak, Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump İsrail ile Lübnan'ın 34 yıl sonra görüşeceğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyoruz. İki liderin görüşmesinin üzerinden çok uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl. Yarın görüşecekler. Harika!" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile müzakerelerde ABD ile tam uyum içinde olduklarını savunarak, "İran'ın zenginleştirdiği uranyumun ülkeden çıkarılması, uranyum zenginleştirme programının sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını" anlaşma için şart koştu.
Başbakan Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamasında, Lübnan ve Suriye'nin güneyine saldırılar ve İran'la yapılması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu.
ABD'nin Pakistan arabuluculuğunda İran'la yürüttüğü müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz bizi İran ile temaslar konusunda sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz aynı doğrultuda." dedi.
Netanyahu, söz konusu hedeflerin "İran'dan yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, İran içindeki uranyum zenginleştirme kapasitesinin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması" olarak sıraladı.
İsrail Başbakanının daha önce saldırıları sona erdirmek için ön şart olarak öne sürdüğü İran'ın balistik füze programının sona erdirilmesine değinmemesi dikkati çekti.
İran’la müzakerelere dair şüphelerini paylaşan Netanyahu, "Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı her türlü senaryoya hazırlıklıyız.” dedi.
LÜBNAN'DA SALDIRILAR BİNT CÜBEYL'E ODAKLANDI
Netanyahu, Lübnan'la 40 yıl sonra ilk kez yürüttükleri doğrudan müzakerelerde "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barışı hedeflediklerini" ileri sürerek gündemdeki olası ateşkese ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ettiğini belirten Netanyahu, saldırılarının Hizbullah'ın güneydeki kalesi olarak nitelediği Bint Cübeyl beldesine odaklandığını söyledi.
DÜRZİLERİ KORUMAK BAHANESİYLE LÜBNAN'DA DA İŞGAL GENİŞLİYOR
Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "Dürzilere yardımcı olmak" bahanesiyle Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı’na doğru genişletme kararı aldıklarını belirtti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yeni müzakere turu çabaları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Başbakan Şerif'in liderliğindeki Pakistan heyeti, ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaştı. Başbakan Şerif'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmesi bekleniyor.
Şerif, ülkesi ile stratejik savunma ortaklığı olan Suudi Arabistan'a bir ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, birkaç gün önce savaş uçakları ve destek unsurlarının yanı sıra teknik ekipler ve operasyonel personelden oluşan Pakistanlı bir birliğin stratejik savunma anlaşması kapsamında Kral Abdulaziz Hava Üssü’ne ulaştığını açıklamıştı.
Bu arada Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir başkanlığındaki üst düzey heyet de ABD-İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu çabaları kapsamında Tahran'a ulaştığı bildirilmişti.
Munir ve beraberindeki heyet, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanmıştı.
Pakistanlı yetkililerin bölge ülkelerine ziyaretleri, ABD ile İran arasında beklenen müzakerelerin ikinci turu öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI
ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.
Berlin’de düzenlenen Sudan Konferansı’nın ardından basın toplantısı düzenleyen Wadephul, İran’a yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wadephul, Türkiye ve Mısır’ın diplomatik süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Özellikle Türkiye ve Mısır, özel bir arabulucu konumundadır. Bunun için çok minnettarız ve bu konuda diplomatik katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz.” dedi.
“ÇATIŞMA ASKERİ YOLLA ÇÖZÜLEMEZ”
Müzakerelerin sürmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Alman Bakan, ateşkesin devam etmesini talep ettiklerini belirterek, “Bu çatışma askeri yolla çözülemez, müzakereler yoluyla çözülmelidir.” diye konuştu.
“ANLAŞMA MÜMKÜN” MESAJI
Wadephul, ABD ile İsrail ve İran arasındaki savaşta yakın zamanda bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü belirterek, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer silahlanma tehdidi oluşturmaması yönündeki talebinin doğru olduğunu söyledi.
Bu yaklaşımın E3 ülkeleri olarak yürüttükleri müzakerelerin temelini oluşturduğunu ifade eden Wadephul, “Bu sonucu müzakere yoluyla elde etmek için zaman ve enerji harcamaya değer.” dedi.
ABD’nin bu süreçte Avrupa’nın desteğine güvenebileceğini dile getiren Wadephul, diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN SERBEST GEÇİŞ VURGUSU
Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Wadephul, Fransa’da düzenlenecek konferansa Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in katılacağını belirtti.
Wadephul, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasının önemine işaret ederek, “Bu tür kritik geçiş noktalarının tek tek devletler tarafından kontrol edilmesi ve burada gümrük vergileri uygulanması kabul edilemez.” dedi.
Boğazda serbest geçişin sağlanması için ısrar edeceklerini belirten Wadephul, bunun sadece bölge ülkeleri için değil, küresel ekonomi açısından da hayati önem taşıdığını ifade etti.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile çatışmanın çözümü için Pakistan'da yürütülen barış görüşmelerinin 2 gün içinde yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamasını olumlu karşıladığını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in çatışmayı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları olumlu karşıladığını ve Pakistan'ın geçici ateşkesin sağlanmasındaki adil ve dengeli arabuluculuk rolünü takdir ettiğini belirtti.
Sözcü Guo, "Ateşkesin ivmesini korumak ve savaşa geri dönülmesini tüm imkanlarla önlemek, çatışmanın çözümü için siyasi ve diplomatik araçlara bağlı kalmak acil öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile dün yaptığı görüşmede, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için barış içinde bir arada yaşama, ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma ile güvenlik arasında denge ilkelerine bağlı kalınmasını vurguladığını hatırlatan Guo, şunları kaydetti:
"Devlet Başkanı Şi'nin önerisi, Çin'in ateşkes ile barışı teşvik etmeye, farklılıkların çözümünde diyaloğu savunmaya yönelik tutarlı pozisyonunu ve etkin çabasını yansıtıyor. Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın erken tarihte tesisi için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır."
ABD Başkanı Trump, ülkesinde Fox News'e verdiği mülakatta ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın "bitmeye çok yakın" olduğunu söylemiş, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önlerindeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.
ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.
Yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni bir "rejimin kurulduğunu" savunarak, "Karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten yeni bir rejim ve bence çok iyi gidiyoruz." dedi.
Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, İran'la 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş ve etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın nükleer silah yapma girişimi devam ettiği sürece anlaşma olmayacağını söyleyen Trump, "Her şey yok edilmiş durumda. Hava savunma ekipmanları yok, radarları yok, liderleri yok. Şu anki liderler, yeni bir rejim, tamam mı? Ve açıkçası, karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten yeni bir rejim ve bence çok iyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, "Yani ortada hiçbir anlaşma yok. Bu bütün mesele, nükleerin olmamasıyla ilgili. Onlar nükleer silaha sahip olamazlar." diyerek, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda "bir süre daha onlarla uğraşmak zorunda kalacaklarını" söyledi.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası için bekledikleri tepkiyle önceden karşılaştıklarını ifade eden Trump, bu konuda da iyi gittiklerini savundu.
Trump, askeri operasyonlara Venezuela ile başladıklarını hatırlatarak, ilk döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ancak bu kadar fazla kullanacağını bilmediğini dile getirdi.
Başkan Trump, tüm köprülerin bir saat içinde yok edilebileceğini, aynı sürede enerji ve elektrik santrallerinin de imha edilebileceğini ancak bunu yapmak istemediklerini belirterek, "Bir gün yeniden inşa etmeniz gerekir ve bir köprüyü yeniden yapmak 10 yıl sürer, Trump olsanız bile çok uzun sürer." ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasına yönelik tepkilere ilişkin de konuşan Trump, Çinliler ya da Suudi Arabistanlılardan abluka konusunda herhangi bir tepki görmediklerini kaydetti.
Başkan Trump, İran ile bir anlaşma imzalandığı taktirde petrol ve gaz fiyatlarının küresel çapta azalacağına dikkati çekerek, "Bu sorunun (İran'la savaş) umarız çok daha önce, belki de neredeyse hemen çözüleceğini varsayarsak, benzin fiyatları muazzam derecede düşecek." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP'TAN ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'YE MEKTUP
Trump, Çin'in İran'a silah verdiğini duyduğunu savunarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bu konu hakkında bir mektup yazdığını, onun da karşılık olarak böyle bir şey yapmadığıyla ilgili kendisine bir mektup gönderdiğini ifade etti.
Çin'in "kendisinden daha sert birisiyle karşılaşma olasılığının olmadığını" ileri süren Trump, "Ama başkanla da iyi bir ilişkim var ve bu iyi bir şey." dedi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.
ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmeye rağmen İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, vurulan noktaların Hizbullah'a ait hedefler olduğu savunuldu.
Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyinde işgali genişleten kara birliklerine destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada, son 24 saatte vurulan hedefler arasında askeri altyapılar ile yaklaşık 20 füze rampasının bulunduğu iddia edildi.
Washington'da dün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmeden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlanması kararı çıkmıştı.
İsrail ordusu, ABD'nin başkenti Washington'daki görüşmeye rağmen Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgeye saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmesini istedi.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sayda kentinin güneyinde yer alan Zehrani Nehri'nden İsrail sırına kadar olan bölgenin kırmızı ile işaretlendiği bir harita paylaştı.
İsrail-Lübnan sınırının yaklaşık 40 kilometre içerisindeki Zehrani Nehri'nin güneyindeki tüm alanın boşaltmasını isteyen Adraee, Washington'daki görüşmelere rağmen İsrail ordusunun bölgede sürdürdüğü saldırıları daha da şiddetlendireceği tehdidinde bulundu.
Adraee, daha önce tahliye emri yayınladıkları bu bölgede yaşayan Lübnanlıları bir kez daha bölgede kalmaları halinde canlarını tehlikeye atacaklarını belirterek tehdit etti.
ABD'nin başkenti Washington'da dün İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmeden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.
Washington’daki görüşmelere karşın İsrail'in Lübnan'ın güneyine sürdürdüğü yoğun saldırılarda bugün 13 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD'nin İran'a "deniz ablukası" iddiaları sırasında İran'a ait bir petrol tankerinin konum cihazı açık halde Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran kara sularına girdiği belirtildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'a ait bir tanker, ABD'nin "deniz ablukası" sırasında konum sistemi açık halde Hürmüz Boğazı'nı geçerek İran kara sularına ulaştı.
Haberde, söz konusu petrol tankerinin 2 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu ve "en ufak bir engelle karşılaşmadan" varış noktasına ulaştığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da İran ile gerçekleştirilen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından 12 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a deniz ablukası sürecini başlatacaklarını iddia etmişti. Buna göre ABD, hiçbir geminin açık sulardan İran kıyı şeridine doğru hareket etmesine ve İran kara sularında ve limanlarında demir atmasına izin vermeyeceğini öne sürmüştü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisi ile savaş uçağının eşlik ettiğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını belirtti.
ABC News muhabiri Jonathan Karl, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Trump ile telefonda yaptığı mülakatın detaylarını paylaştı.
Buna göre, Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin süresini uzatmayı düşünmediğini, buna gerek olmayacağını, gelecek iki günün "inanılmaz" olacağını ifade etti.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bir anlaşmayla mı biteceği yoksa "kapasitelerini yok ettik, işte bu kadar" şeklinde bir anlayış mı olacağına ilişkin soruya Trump, şu yanıtı verdi:
"İki türlü de bitebilir ancak bence anlaşma tercih edilir çünkü böylece (ülkeyi) yeniden inşa edebilirler. Artık gerçekten farklı bir rejim var. Ne olursa olsun radikalleri ortadan kaldırdık."
Trump ayrıca kendisi ABD Başkanı olmasaydı "dünyanın parçalanmış olabileceğini" savundu.
Öte yandan, Trump, Fox News'e verdiği mülakatta ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın "bitmeye çok yakın" olduğunu söylemiş, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'la dar değil, aksine "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Georgia'da düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde ABD-İran gerilimini değerlendirdi.
Vance, Başkan Trump'ın İran'la dar kapsamlı bir anlaşma yerine "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu ve buna ulaşacaklarına inandığını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı, devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.
Trump'ın sürece bakışına değinen Vance, "Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor." dedi.
Vance, söz konusu geçici ateşkesin halen devam ettiğini vurgulayarak, bu bakımdan sürecin halen devam ettiğine işaret etti.
POTANSİYEL ANLAŞMA KONUSUNDA HALEN İYİMSER
"İran'la anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi." diye konuşan Vance, müzakerelerin devam edeceğini ve potansiyel bir anlaşma konusunda halen iyimser olduğunu dile getirdi.
Vance, "Müzakerelere devam edeceğiz ve bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz, çünkü bu dünya için çok iyi olur. Ülkemiz için ve herkes için harika olur. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
İki ülke arasında ciddi bir güvensizlik olduğuna da dikkati çeken Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Vance, genç Amerikalıların Trump yönetiminin Orta Doğu'ya yönelik bazı politikalarını desteklemediğini gördüğünü de kaydetti.
ABC News muhabiri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesi uzatmayı düşünmediğini ve bunun gerekli olacağını düşünmediğini söyledi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sürecin farklı şekillerde sona erebileceğini ancak bir anlaşmanın daha tercih edilebilir olduğunu söyledi.
Trump, “Bu süreç her iki şekilde de sona erebilir ancak bence bir anlaşma tercih edilir, çünkü o zaman ülkelerini yeniden inşa edebilirler” ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama, ABC News muhabirinin X platformunda yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump, tamamı bugün yayınlanacak bir röportajında ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın “sona çok yakın” olduğunu söyledi.
Fox Business sunucusu Maria Bartiromo’nun “Savaş bitti mi?” sorusuna yanıt veren Trump, “Bence sona çok yakın, evet. Yani ben bunun bitmeye çok yakın olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Röportajdan bir video kesiti ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.
"HENÜZ BİTİRMEDİK"
Trump ayrıca, “Şunu bilin, eğer şu anda çekilsem, o ülkeyi yeniden inşa etmeleri 20 yıl alır ve biz henüz bitirmedik. Ne olacağını göreceğiz. Bence anlaşma yapmak için çok istekli olduklarını düşünüyorum” dedi.