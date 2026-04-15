Almanya Şansölyesi Merz ALMANYA'DA SİYASİ DEĞİŞİM Berlin'de siyasi değişimin ivme kazandığını belirten WSJ, "Almanya, on yıllarca Avrupa'nın savunmasında daha fazla egemenlik talep eden Fransız öncülüğündeki çağrılara direndi ve Avrupa güvenliğinin nihai garantörü olarak Amerika'yı tercih etti. Ancak, Alman Şansölyesi Friedrich Merz'in düşünce tarzına aşina kişilere göre, Trump başkanlığı döneminde ve sonrasında ABD'nin müttefik olarak güvenilirliği konusundaki endişeler nedeniyle bu durum değişiyor." İfadelerini kullandı. NATO'nun lojistik istihbarattan ittifakın en üst düzey askeri komutanlığına kadar neredeyse her seviyede Amerikan liderliği üzerine kurulu olduğunu hatırlatan WSJ, Avrupalıların artık Trump'ın talep ettiği sorumlulukların daha fazlasını üstlenmeye çalıştığını belirtti. Trump İran saldırılarına katılmayan Avrupalı müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirdi ve NATO'yu ise "kağıttan kaplan" olarak adlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak da "Putin de bunu biliyor" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb "AVRUPA'NIN SORUMLULUK ALMASININ ZAMANI GELDİ" Planlarda yer alan liderlerden biri olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb , "ABD'den Avrupa'ya doğru bir yük kayması devam ediyor ve ABD'nin savunma ve ulusal güvenlik stratejisinin bir parçası olarak devam edecek" dedi. Stubb bir röportajda, "En önemli şey, bunun gerçekleştiğini anlamak ve (ABD'nin) aniden çekilmesi yerine, bunu çok yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir şekilde yapmak" dedi. Stubb, Trump ile yakın ilişkisini sürdüren az sayıdaki Avrupalı liderden biri ve ülkesi kıtanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birine ve Rusya ile en uzun sınıra sahip. Trump'ın tehdidinin hemen ardından Stubb, Avrupa'nın kendi savunmasını güçlendirme planları hakkında başkanı bilgilendirmek için aradı. Stubb, "Amerikalı dostlarımıza temel mesajımız şu ki, bunca on yıldan sonra Avrupa'nın kendi güvenliği ve savunması için daha fazla sorumluluk almasının zamanı geldi" dedi. AVRUPA KORKUYORDU WSJ'ye göre Avrupa için belirleyici siyasi ivme ABD nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Berlin'deki değişim oldu. Almanlar ve diğer Avrupalılar, NATO içinde Avrupa liderliğini teşvik etmenin ABD'ye rolünü azaltmak için bir bahane sunabileceğinden endişeleniyorlardı. WSJ'ye göre bu da birçok Avrupalının korktuğu bir sonuçtu. Ancak Trump'ın Ukrayna'yı terk etmeye hazır olduğunu belirtmesi ile Almanya'da görüş değişmeye başladı. Almanya'nın bu tutum değişikliğinin İngiltere, Fransa, Polonya, İskandinav ülkeleri ve Kanada da dahil olmak üzere diğer ülkeler arasında daha geniş bir mutabakat sağlandığı belirtildi.