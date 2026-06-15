ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı düştü
Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Pazartesi günü yerel saatle 11:20'de meydana gelen kazanın ardından acil durum ekipleri Mojave Çölü'ndeki olay yerine sevk edilirken, uçakta bulunan personelin yaralanma durumu ve kazanın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Hızlı Özet Göster
- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalkan bir B-52 Stratofortress bombardıman uçağı, Pazartesi sabahı saat 11:20'de kalkıştan kısa süre sonra düştü.
- Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, acil durum ekiplerinin olay yerine derhal müdahale ettiğini ve durumun devam ettiğini bildirdi.
- Kazada mürettebat arasında yaralanma olup olmadığı henüz netleşmedi.
- Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, Los Angeles'ın kuzeydoğusunda Mojave Çölü'nde bulunuyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards hava üssünden kalkış yapan bir B-52 bombardıman uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
EDWARDS HAVA ÜSSÜNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Pazartesi sabahı Los Angeles'ın kuzeyindeki bir üste askeri bir uçağın düştüğünü bildirdi.
"Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, Edwards havaalanında saat 11:20'de kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, acil durum ekipleri olay yerine derhal müdahale etti ve durum devam ediyor." ifadelerinde bulundu.
ABD MEDYASI: KURTULAN YOK
ABD meydası düşen uçaktan kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.
MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ
Herhangi bir yaralanma olup olmadığı ile ilgili resmi açıklama gelmedi.
Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde, Los Angeles'ın kuzeydoğusunda yer almaktadır.
|Kriter
|Detay ve Özellikler
|Üretici ve Türü
|Boeing / Uzun Menzilli Stratejik Ağır Bombardıman Uçağı
|Hizmete Giriş Tarihi
|1955 yılından bu yana ABD Hava Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturur.
|Mürettebat Kapasitesi
|Standart olarak 5 kişilik (Komutan, pilot, radar seyrüsefercisi, seyrüseferci ve elektronik harp subayı).
|Taşıma Kapasitesi
|Yaklaşık 32 ton nükleer ya da geleneksel mühimmat taşıma kabiliyeti vardır.
|Edwards Üssü'nün Önemi
|ABD askeri havacılığının uçuş test ve geliştirme merkezidir; birçok prototip uçak burada denenir.