ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress bombardıman uçağı düştü

Kazada mürettebat arasında yaralanma olup olmadığı henüz netleşmedi.

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, acil durum ekiplerinin olay yerine derhal müdahale ettiğini ve durumun devam ettiğini bildirdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards hava üssünden kalkış yapan bir B-52 bombardıman uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

ABD'ye ait uçak yere çakıldı. (Fotoğraflar: AFP)

EDWARDS HAVA ÜSSÜNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Edwards Hava Kuvvetleri Üssü, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Pazartesi sabahı Los Angeles'ın kuzeyindeki bir üste askeri bir uçağın düştüğünü bildirdi.

"Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 Stratofortress uçağı, Edwards havaalanında saat 11:20'de kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, acil durum ekipleri olay yerine derhal müdahale etti ve durum devam ediyor." ifadelerinde bulundu.