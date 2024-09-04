İsrail’de 24 saat içinde ikinci istifa! Krizin yeni adresi polis istihbarat

İsrail'de dün orduda patlak veren krizin ardından polis teşkilatından da istifalar gelmeye başladı. Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.
İsrail'de dün orduda patlak veren krizin ardından polis teşkilatından da istifalar gelmeye başladı. Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.
POLİS İSTİHBARAT ŞEFİ DE İSTİFA ETTİ
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
24 SAATTE İKİNCİ İSTİFA
Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.
GÖREVDEN AYRILAN ALTINCI KİŞİ
Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.
İSRAİL KARA KUVVETLERİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ
İsrail ordusu son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Yadai'nin istifa ettiğini duyurdu.
Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi ve Yadai'nin kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğni iddia etti.