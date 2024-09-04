İsrail’de 24 saat içinde ikinci istifa! Krizin yeni adresi polis istihbarat

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İsrail'de dün orduda patlak veren krizin ardından polis teşkilatından da istifalar gelmeye başladı. Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf POLİS İSTİHBARAT ŞEFİ DE İSTİFA ETTİ İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı. 24 SAATTE İKİNCİ İSTİFA Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı. İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti GÖREVDEN AYRILAN ALTINCI KİŞİ Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.