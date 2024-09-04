SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’de 24 saat içinde ikinci istifa! Krizin yeni adresi polis istihbarat

İsrail’de ordunun ardından polis teşkilatında da kriz patlak verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai’nin dün istifa etmesinin ardından bugün de Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf istifasını sundu. Peki, İsrail’de neler oluyor? İşte, tüm detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 14:24 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 14:37
İsrail’de 24 saat içinde ikinci istifa! Krizin yeni adresi polis istihbarat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'de dün orduda patlak veren krizin ardından polis teşkilatından da istifalar gelmeye başladı. Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assarafİsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf

POLİS İSTİHBARAT ŞEFİ DE İSTİFA ETTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

24 SAATTE İKİNCİ İSTİFA

Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.

İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa ettiİsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

GÖREVDEN AYRILAN ALTINCI KİŞİ

Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadaiİsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai

İSRAİL KARA KUVVETLERİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ

İsrail ordusu son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Yadai'nin istifa ettiğini duyurdu.

Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi ve Yadai'nin kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğni iddia etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA