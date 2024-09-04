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Vladimir Putin’i kırmızı halı ile karşılayan Moğolistan Batı’nın hedefinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in salı günü düzenlediği ziyaret Moğolistan’ı Batı’nın hedefi haline getirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olan Moğolistan’ın başkent Ulanbatur’da Rus lideri ağırlaması ve kırmızı halı ile karşılaması Batı’ya yönelik açık bir rest olarak yorumlanırken Moğolistan açık hedef haline geldi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 13:11 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:30
Vladimir Putin’i kırmızı halı ile karşılayan Moğolistan Batı’nın hedefinde

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin salı günü Moğolistan'a düzenlediği ziyarette kırmızı halı ile karşılanırken Moğolistan Batılı ülkelerin hedefi haline geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moğolistan'da kırmızı halı ile karşılandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moğolistan'da kırmızı halı ile karşılandı.

MOĞOLİSTAN'DAN BATI'YA PUTİN RESTİ

Putin için geçtiğimiz yıl tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olan Moğolistan'ın, başkent Ulanbatur'da Rus lideri ağırlaması ve kırmızı halı ile karşılaması Batı'ya yönelik açık bir rest olarak yorumlandı.

ÖNCE AB SONRA ABD: MOĞOLİSTAN HEDEFTE

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden biri AFP'ye yaptığı açıklamada "AB, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nü imzalayan Moğolistan'ın Putin hakkındaki tutuklama emrini yerine getirememesinden üzüntü duymaktadır" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise ABD'nin hiçbir ülkenin "Putin'e Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşını teşvik edecek bir platform sağlaması gerektiğine inanmadığını" belirtti ve "Moğolistan'ın iki büyük komşu arasında sıkışmış bir konumda olduğunu anlıyoruz ancak dünya çapında hukukun üstünlüğünü desteklemeye devam etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

UKRAYNA DA SIRAYA GİRDİ

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana dış seyahatlerini keskin bir şekilde kısıtlayan Putin, eski Sovyet coğrafyasının yanı sıra Çin ve Kuzey Kore'ye de nadir ziyaretler gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jurhey Tykhey, Moğolistan'ın bu konuda üzerine düşeni yapmamasının "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ceza hukuku sistemi için ciddi bir darbe" olduğunu belirtti.

Uluslararası haber ajansı AP ise tutuklama emrinin Moğolistan'ı zor duruma soktuğunu belirtti. Moğolistan'ın 1990'lardan sonra ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliği kurduğunu belirten AP, komşu ülkeleri Rusya ve Çin'e bağımlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

CENGİZ HAN'IN MUHAFIZLARI KIRMIZI HALI İLE KARŞILADI

Rus lider, başkent Ulanbatur'un ana meydanında, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu 13. yüzyıl hükümdarı Cengiz Han'ın kişisel muhafızlarının üniformalarını andıran canlı kırmızı ve mavi üniformalar giymiş bir onur kıtası tarafından karşılandı.

Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Hükümet Sarayı'nın kırmızı halıyla kaplı basamaklarından çıkıp Cengiz Han heykeline doğru eğilmelerini kalabalık bir grup bariyerlerin ardından izledi.

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PUTİN KARŞILAMASINA UKRAYNA PROTESTOSU

Ukrayna bayrağı açmaya çalışan birkaç protestocu polis tarafından gözaltına alındı. Meydanın birkaç blok batısında toplanan beş kişi ise Putin karşıtı bir pankart ve Ukrayna bayrağı taşıdı ancak tutuklamaları duyduktan sonra dağıldı.

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