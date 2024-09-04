Vladimir Putin’i kırmızı halı ile karşılayan Moğolistan Batı’nın hedefinde

UKRAYNA DA SIRAYA GİRDİ

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana dış seyahatlerini keskin bir şekilde kısıtlayan Putin, eski Sovyet coğrafyasının yanı sıra Çin ve Kuzey Kore'ye de nadir ziyaretler gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jurhey Tykhey, Moğolistan'ın bu konuda üzerine düşeni yapmamasının "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ceza hukuku sistemi için ciddi bir darbe" olduğunu belirtti.

Uluslararası haber ajansı AP ise tutuklama emrinin Moğolistan'ı zor duruma soktuğunu belirtti. Moğolistan'ın 1990'lardan sonra ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliği kurduğunu belirten AP, komşu ülkeleri Rusya ve Çin'e bağımlı kalmaya devam ettiğini belirtti.

CENGİZ HAN'IN MUHAFIZLARI KIRMIZI HALI İLE KARŞILADI

Rus lider, başkent Ulanbatur'un ana meydanında, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu 13. yüzyıl hükümdarı Cengiz Han'ın kişisel muhafızlarının üniformalarını andıran canlı kırmızı ve mavi üniformalar giymiş bir onur kıtası tarafından karşılandı.

Putin ve Moğolistan Devlet Başkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın Hükümet Sarayı'nın kırmızı halıyla kaplı basamaklarından çıkıp Cengiz Han heykeline doğru eğilmelerini kalabalık bir grup bariyerlerin ardından izledi.

PUTİN KARŞILAMASINA UKRAYNA PROTESTOSU

Ukrayna bayrağı açmaya çalışan birkaç protestocu polis tarafından gözaltına alındı. Meydanın birkaç blok batısında toplanan beş kişi ise Putin karşıtı bir pankart ve Ukrayna bayrağı taşıdı ancak tutuklamaları duyduktan sonra dağıldı.