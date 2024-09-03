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İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yadai'nin görevden ayrıldığı, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığı bildirildi. Peki, İsrail ordusunda neler oluyor? İşte, tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:44 Güncelleme 03 Eylül 2024, 12:31
İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti

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İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai görevinden istifa etti.

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadaiİsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai

İSRAİL KARA KUVVETLERİ KOMUTANI İSTİFA ETTİ

İsrail ordusu son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Yadai'nin istifa ettiğini duyurdu.

Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi ve Yadai'nin kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğni iddia etti.

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yadai'nin bir süre izinli sayılacağını ve daha sonra orduda "önemli pozisyonlar" için adaylığını sunacağını belirtti.

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İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti
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