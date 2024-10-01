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İsrail vuruyor insanlık ölüyor! ABD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar konusunda kendilerini bilgilendirerek bunları "sınırlı operasyonlar" olarak tanımladığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 01:35 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 02:03
İsrail vuruyor insanlık ölüyor! ABD’den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan’da kısıtlı bir operasyon yapacak

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar konusunda kendilerini bilgilendirerek bunları "sınırlı operasyonlar" olarak tanımladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)

"BİZE OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERDİLER"
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Miller, "Onlarla şu anda yaptıkları hakkında bazı görüşmeler yaptık, bize 'Bunların Hizbullah'ın sınıra yakın altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu' söylediler." diye konuştu.

Miller, İsraillilerin saldırılarının birçoğu hakkında kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, "Ancak askeri operasyonlarının zamanı, amacı ve temposu hakkında İsrail kendi konuşsun." ifadesini kullandı.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)

"Sınırlı operasyon" ile ne kastedildiği sorusuna ise Miller, bu ifadenin ABD'nin değil İsrail'in tanımı olduğunu ve detayları İsrail tarafına sormak gerektiği yanıtını verdi.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Miller, Lübnan'da sivillerin ve sivil yapıların hedef alınmasını "kesinlikle" görmek istemediklerini belirterek, ayrıca İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının bölge için "istikrarsızlaştırıcı" olabileceği uyarısında bulundu ve bu operasyonların insani etkileri konusunda endişelerini dile getirdi.

LÜBNAN ORDUSU GERİ ÇEKİLDİ
Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi. Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)

ABD'DEN ORTA DOĞU'YA TAKVİYE
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu.

Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi.

CANLI | İsrail Lübnanı işgal ediyor: Kara harekatı başladıCANLI | İsrail Lübnanı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
CANLI | İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı

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