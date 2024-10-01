İsrail vuruyor insanlık ölüyor! ABD’den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan’da kısıtlı bir operasyon yapacak

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail , Lübnan 'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı , İsrail 'in Lübnan 'a düzenlediği saldırılar konusunda kendilerini bilgilendirerek bunları "sınırlı operasyonlar" olarak tanımladığını açıkladı.

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BD'den katliama onay: Soykırımcı, Lübnan'da kısıtlı bir operasyon yapacak (AA)

"BİZE OPERASYON HAKKINDA BİLGİ VERDİLER"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Miller, "Onlarla şu anda yaptıkları hakkında bazı görüşmeler yaptık, bize 'Bunların Hizbullah'ın sınıra yakın altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu' söylediler." diye konuştu.

Miller, İsraillilerin saldırılarının birçoğu hakkında kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, "Ancak askeri operasyonlarının zamanı, amacı ve temposu hakkında İsrail kendi konuşsun." ifadesini kullandı.