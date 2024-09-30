Almanya’da orantısız güç! Filistin destekçilerinin evlerine baskın

İşgalici İsrail tarafından katledilen Filistinlilere özellikle de Gazze halkına destek için gösteri düzenleyen Alman eylemcilerin polis tarafından evlerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda polis, aktivistlerin evlerini yağmalarcasına teknoloji ürünlerini ele geçirdi.

Berlin polis ve savcılık makamlarına göre, bu dört erkek, "Filistin yanlısı faaliyetler" yoluyla suç işlemekle itham edilirken, kamu düzenini bozma, halkı kışkırtma ve anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma gibi suçlarla karşı karşıya kalıyor.