Almanya’da orantısız güç! Filistin destekçilerinin evlerine baskın

İşgalici İsrail tarafından katledilen Filistinlilere özellikle de Gazze halkına destek için gösteri düzenleyen Alman eylemcilerin polis tarafından evlerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda polis, aktivistlerin evlerini yağmalarcasına teknoloji ürünlerini ele geçirdi.
Berlin polis ve savcılık makamlarına göre, bu dört erkek, "Filistin yanlısı faaliyetler" yoluyla suç işlemekle itham edilirken, kamu düzenini bozma, halkı kışkırtma ve anayasa karşıtı örgütlerin sembollerini kullanma gibi suçlarla karşı karşıya kalıyor.
Filistin destekçileri Almanya'da gösteri düzenliyor (Takvim.com.tr | Arşiv)
FİLİSTİN SLOGANINA SORUŞTURMA
Evleri basılanlar arasında, Berlin Kültür Bakanı Joe Chialo'ya bir mikrofon standı fırlattığı iddia edilen bir genç de bulunuyor. Chialo, Gazze'deki savaşa karşı İsrail'i eleştiren sanat gruplarının kamu fonlarından yararlanmasını engellemek için baskı uyguluyordu.
Göstericilerden biri, sosyal medyada Filistin yanlısı slogan paylaştığı için soruşturuluyor.
Baskınlarda telefonlar, bilgisayarlar ve dijital materyaller ele geçirildi.