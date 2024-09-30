CANLI | İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, Lübnan'ı işgal etmek için kara harekatına başladı. İsrail basını kara harekatının başladığını bildirdi. 18 yıl sonra işgal tanklarının Güney Lübnan'a girdiği belirtildi.
İsrailLübnan'a saldırılara devam ederken 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden savaşta resmen yeni bir cephe daha açıldı. Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü.
AHaber CANLI YAYIN
Hizbullah'ta komuta kademesinde bulunan çok sayıda ismi öldüren İsrail'in son saldırısında Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in de hayatını kaybettiği bildirildi.
18 yıl sonra işgal tanklarının Güney Lübnan'a girdiği belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, AA
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ve Avrupa ile yaptıkları kirli pazarlığı resmen itiraf etti. İşte, bölgeden son gelişmeler...
PEZEŞKİYAN'DAN SİYONİSTLERLE ORTAKLIK İTİRAFI
İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında İran'ın ABD ve Avrupa ile yaptığı kirli pazarlığı resmen itiraf etti.
SÖZDE ATEŞKES KARŞILIĞINDA HANİYE'YE TUZAK
Pezeşkiyan, "Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullanırken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü üzerine resmen ABD ve Avrupa ile anlaştıklarını söyledi.
Hamas'ın merhum Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye
İRAN HANİYE'Yİ NASIL KORUYAMADI
Hamas Siyasi Büro Şerfi İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu İran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetti.
Haniye'nin kaldığı konuta İran dışından atılan füzenin ardından hava, kara ve deniz araçları ile askeri geçitler düzenleyen, animasyon videolar ile ABD ve İsrail'i tehdit eden Tahran'ın bu suikastteki ihmali "Kağıttan Kaplan İran" yorumlarına neden oldu.
İsrail basını kara harekatının başladığını bildirdi.
18 yıl sonra tankların Güney Lübnan'a girdiği belirtildi.
22:24
30 Eylül 2024
İSRAİL TOPÇU ATIŞLARIYLA LÜBNAN'I VURUYOR
İsrail kara saldırı öncesi Lübnan'ı topçu atışlarıyla vuruyor.
İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.
Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.
100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI
İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'e gün içinde 100'den fazla füzenin fırlatıldığını ve bazılarının Batı Celile'de yangınlara sebep olduğunu bildirdi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, "Sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100'den fazla füze fırlatıldı." ifadesi kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Orta Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 10 füzenin atıldığının gözlemlendiği ve bazılarına müdahale edildiği belirtildi.
Kanal 12'nin haberinde de Batı Celile'deki Afik yerleşimi yakınındaki bir açık alana düşen füzenin yangına sebep olduğu aktarıldı.
Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, "Fadi 1" füzesinin 220 milimetre çapında ve 80 kilometre menzile sahip olduğunu söylemişti.
21:34
30 Eylül 2024
LÜBNAN'DAN SINIRA SEVKİYAT
Reuters Lübnan ordusunun güney sınırından çekildiğini iddia ederken El Cezire kaynakları ordunun Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır noktalarına yeniden konuşlandığını bildirdi.
LÜBNAN ORDUSU, İSRAİL SINIRINA YAKIN BAZI NOKTALARI BOŞALTARAK GERİ ÇEKİLDİ
Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.
Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.
Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
21:20
30 Eylül 2024
KARA HAREKATI HER AN BAŞLAYABİLİR
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.
ABD basınında çıkan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a "karadan sınırlı işgaline" her an başlayabilir.
CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.
21:00
30 Eylül 2024
KARA SALDIRISI BU GECE Mİ?
İsrail'in bu gece Lübnan'a kara saldırısı gerçekleştirebileceği bildirildi. Batı basını da İsrail'in Lübnan'a karşı kara harekatına hazırlandığını duyurdu.
ABD basınına konuşan ABD'li yetkili, İsrail'in güney Lübnan'a sınırlı bir işgale hazır göründüğünü ifade etti. Washington Post'ta yer alan haberde, "ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, İsrail'in, İsrail sınır topluluklarının yakınındaki Hizbullah altyapısını temizlemeye odaklanan güney Lübnan'a sınırlı bir kara saldırısı başlatmaya hazır göründüğünü söyledi. Harekat, askeri müzakerelere aşina bir İsrailli tarafından da doğrulandı." denildi.
20:14
30 Eylül 2024
HİZBULLAH HAYFA'YI VURDU
İsrail'in saldırıları karşısında misillem yapan Hizbullah, Hayfa'yı vurdu.
19:34
30 Eylül 2024
İSRAİL LÜBNAN'DA FÜZE DEPOSUNU VURDU
İsrail ordusu, Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınındaki Hizbullah’a ait uçaksavar füze deposunu hedef aldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan, Hizbullah'a ait uçaksavarların tutulduğu öne sürülen deponun başkentteki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’na yalnızca 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının son birkaç günde Hizbullah'ın hava savunma birimlerine ait olduğu iddia edilen başka tesisleri de hedef aldığını hatırlattı.
İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1217 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
19:20
30 Eylül 2024
BIDEN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." dedi.
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Helene Kasırgası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının bitiminde Lübnan'daki son duruma ilişkin soruyu yanıtladı.
Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik olası "sınırlı kara operasyonu" ile ilgili durumun farkında ve İsrail'in planından tatminkar olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Biden, "Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum. Şimdi hemen ateşkes olmalı." değerlendirmesini yaptı.
17:31
30 Eylül 2024
TANKLAR LÜBNAN SINIRINDA
İsrail tankları yönünü Lübnan'a çevirdi.
A HABER KATLİAM TANKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail şimdi de Lübnan'a kara harekatı hazırlığı içinde. A Haber ekibi, Lübnan-İsrail sınırında İsrail'in katliam tanklarını görüntüledi.
16:09
30 Eylül 2024
NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran'a açık tehdit geldi. İran halkına hitaben konuşan Netanyahu "Yeryüzünde ulaşamayacağımız hiçbir yer yok. ğer rejiminiz sizi önemseseydi Ortadoğu'daki savaşlara dolar harcamayı bırakırdı" dedi.
Netanyahu'nun skandal konuşmasının tamamı şu şekilde:
"Her gün sizi boyunduruk altına alan, Lübnan'ı savunmak, Gazze'yi savunmak hakkında ateşli konuşmalar yapan bir rejim görüyorsunuz. Yine de her gün, o rejim bölgemizi daha da derin bir karanlığa ve daha da derin bir savaşa sürüklüyor
Her geçen an, rejim sizi - asil Fars halkını - uçuruma daha da yaklaştırıyor. İranlıların büyük çoğunluğu rejimlerinin onlarla zerre kadar ilgilenmediğini biliyor. Eğer umursasaydı, eğer sizinle ilgilenseydi, Orta Doğu'daki boşuna savaşlara milyarlarca dolar harcamayı bırakırdı. Hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlara ve yabancı savaşlara harcadığı tüm o muazzam paranın çocuklarınızın eğitimine, sağlık bakımınızı iyileştirmeye, ülkenizin altyapısını, suyunu, kanalizasyonunu ve ihtiyaç duyduğunuz diğer her şeyi inşa etmeye yatırıldığını hayal edin. Bunu hayal edin.
İran sonunda özgür olduğunda - ve o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek - her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Fars halkı, sonunda barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak.
O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada inşa ettiği terör ağı iflas edecek, dağıtılacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım. Büyük turizm. İran'ın içinde var olan muazzam yeteneklere dayanan parlak teknolojik yenilik. Bu, sonsuz yoksulluk, baskı ve savaştan daha iyi gelmiyor mu?
Küçük bir fanatik teokrat grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi ezmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah'ın tecavüzcülerini ve katillerini desteklemediğinizi biliyorum ancak liderleriniz destekliyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmeli - İsrail sizinle birlikte. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği bilelim."
14:03
30 Eylül 2024
MİKATİ'DEN İSRAİL'İ DURDURMA ÇAĞRISI
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, devam eden kanlı tırmanışa yönelik mevcut yaklaşımın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak olduğunu vurguladı.
Mikati, başkent Beyrut'ta Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldi.
Başbakan Mikati, görüşme sırasında, çözüme giden yolun, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ve Avrupa Birliği ile Arap ve yabancı ülkelerin desteğiyle ABD ve Fransa'nın başlattığı ateşkes çağrısına geri dönmek olduğunu söyledi.
Mikati, önceliğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması olduğunu vurguladı.
Fransız Bakan Barrot ise önceliğin Lübnan'da cumhurbaşkanını seçmek ve silahlı çatışmaları durdurmak için çalışmak olduğunu kaydetti.
Barrot, Fransa'nın Lübnan'ı ve halkını her düzeyde desteklediğini, bu hassas şartlarda orduyu desteklemek ve yardım etmekle yakından ilgilendiğini söyledi.
BMGK'NIN 1071 SAYILI KARARI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.
13:58
30 Eylül 2024
2006'DAN BU YANA BİR İLK
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.
2006'DAN BU YANA BİR İLK
Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.
Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
12:48
30 Eylül 2024
İSRAİL RESMEN ÜSTLENDİ
Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Ebu el-Emin'in ve iki çocuğunun öldüğü saldırıyı resmi olarak üstlendi. Açıklamada Ebu el-Emin'in hava saldırısıyla hedef alındığı ve öldürüldüğü aktarıldı.
HAMAS'IN LÜBNAN LİDERİ VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.
Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
12:18
30 Eylül 2024
HİZBULLAH'TAN SAVAŞ İLANI
Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk konuşmasını yaptı.
HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?
"En yakın zamanda yeni lideri seçip açıklayacağız" dedi. İsrail ile savaşmaya hazır olduklarını belirten Kasım, "Liderlik pozisyonlarını dolduracağız" dedi.
Hizbullah'ın örgütlenmeye devam edeceğini belirten Kasım, "Direniş güçleri Siyonist rejimin kara işgaliyle yüzleşmeye hazır. 1 milyon kişi Hizbullah füzesiyle sığınağa girdi." şeklinde konuştu.
11:35
30 Eylül 2024
ABD KARA SALDIRISI İÇİN TARİH VERDİ
ABD gazetesi Wall Street Journal İsrail Özel Kuvvetleri’nin bu hafta içinde gerçekleşmesi beklenen olası bir kara saldırısı öncesinde istihbarat toplamak ve soruşturma yapmak amacıyla Güney Lübnan'a küçük çaplı, hedefli baskınlar düzenlediğini iddia etti.
11:12
30 Eylül 2024
HİZBULLAH'TA HAREKETLİLİK
Hizbullah yayın organı El-Manar TV, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Kudüs saatiyle 12.00'de bir konuşma yapacağını bildirdi.
11:10
30 Eylül 2024
İSRAİL'DE KIRMIZI ALARM: SIĞINAKLARA GİRİN
Lübnan Hizbullah'ından gelen saldırılar dolayısıyla İsrail'de kırmızı alarm devreye girdi. Golan Tepeleri başta olmak üzere pek çok bölge için uyarı verilirken İsraillilere sığınaklara girmeleri ve en az 10 dakika boyunca orada kalmaları söylendi.
10:10
30 Eylül 2024
İSRAİL LÜBNAN SINIRINA TANK MI YIĞIYOR?
ABD gazetesi The Times, İsrail’in Lübnan’da kara saldırısına hazırlandığını iddia etti.
The Times’a göre İsrail’in Lübnan'a karadan müdahale etmeye hazırlandığı, ülkenin kuzey sınırına yüzlerce tank yığdığı görüldü.
09:33
30 Eylül 2024
6 SAĞLIK GÖREVLİSİ ŞEHİT
İsrail'in Lübnan'da Bekaa'nın batısındaki Sohmar kasabasındaki bir ambulans merkezine düzenlediği baskınlarda 6 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
09:30
30 Eylül 2024
BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
İsrail Beyrut'un güneyinde yeniden bombardımana başladı.
08:41
30 Eylül 2024
FKÖ DUYURDU: 3 YÖNETİCİ HAYATINI KAYBETTİ
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC),'nin silahlı kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
08:26
30 Eylül 2024
HAMAS'IN LÜBNAN LİDERİ ÖLDÜ
Hamas, İsrail'in Güney Lübnan'da düzenlediği hava saldırısı sonucunda Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'in öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
07:35
30 Eylül 2024
PEZEŞKİYAN'DAN HANİYE İTİRAFI
İran devlet televizyonuna göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında İran'ın ABD ve Avrupa ile yaptığı kirli pazarlığı resmen itiraf etti.
SÖZDE ATEŞKES KARŞILIĞINDA HANİYE'YE TUZAK
Pezeşkiyan, "Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullanırken Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü üzerine resmen ABD ve Avrupa ile anlaştıklarını söyledi.
İRAN HANİYE'Yİ NASIL KORUYAMADI
Hamas Siyasi Büro Şerfi İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu İran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetti.
Haniye'nin kaldığı konuta İran dışından atılan füzenin ardından hava, kara ve deniz araçları ile askeri geçitler düzenleyen, animasyon videolar ile ABD ve İsrail'i tehdit eden Tahran'ın bu suikastteki ihmali "Kağıttan Kaplan İran" yorumlarına neden oldu.