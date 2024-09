CANLI | İsrail Lübnan’ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı

NETANYAHU'DAN AÇIK TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran'a açık tehdit geldi. İran halkına hitaben konuşan Netanyahu "Yeryüzünde ulaşamayacağımız hiçbir yer yok. ğer rejiminiz sizi önemseseydi Ortadoğu'daki savaşlara dolar harcamayı bırakırdı" dedi.

Netanyahu'nun skandal konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Her gün sizi boyunduruk altına alan, Lübnan'ı savunmak, Gazze'yi savunmak hakkında ateşli konuşmalar yapan bir rejim görüyorsunuz. Yine de her gün, o rejim bölgemizi daha da derin bir karanlığa ve daha da derin bir savaşa sürüklüyor

Her geçen an, rejim sizi - asil Fars halkını - uçuruma daha da yaklaştırıyor. İranlıların büyük çoğunluğu rejimlerinin onlarla zerre kadar ilgilenmediğini biliyor. Eğer umursasaydı, eğer sizinle ilgilenseydi, Orta Doğu'daki boşuna savaşlara milyarlarca dolar harcamayı bırakırdı. Hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlara ve yabancı savaşlara harcadığı tüm o muazzam paranın çocuklarınızın eğitimine, sağlık bakımınızı iyileştirmeye, ülkenizin altyapısını, suyunu, kanalizasyonunu ve ihtiyaç duyduğunuz diğer her şeyi inşa etmeye yatırıldığını hayal edin. Bunu hayal edin.

İran sonunda özgür olduğunda - ve o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek - her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Fars halkı, sonunda barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak.

O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada inşa ettiği terör ağı iflas edecek, dağıtılacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım. Büyük turizm. İran'ın içinde var olan muazzam yeteneklere dayanan parlak teknolojik yenilik. Bu, sonsuz yoksulluk, baskı ve savaştan daha iyi gelmiyor mu?

Küçük bir fanatik teokrat grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi ezmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah'ın tecavüzcülerini ve katillerini desteklemediğinizi biliyorum ancak liderleriniz destekliyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmeli - İsrail sizinle birlikte. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği bilelim."