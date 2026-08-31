AB’den ChatGPT Reddit ve Roblox’a sıkı denetim kararı! Dijital devlere süre verildi!
Milyonlarca kullanıcıya ulaşan dijital platformların denetimsiz bırakılmasına karşı harekete geçen Avrupa Birliği, ChatGPT, Reddit ve Roblox’u daha katı kurallara tabi tuttu. Şirketlere Aralık 2026 sonuna kadar süre verilirken, yükümlülükleri ihlal edenlere küresel yıllık cirolarının yüzde 6’sına kadar ceza uygulanabilecek.
Avrupa Birliği (AB), geniş kullanıcı kitleleri üzerinde etkili olan dijital hizmetlere yönelik denetimini artırdı. ChatGPT, Reddit ve Roblox, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında daha katı yükümlülüklere tabi tutulan "çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorları" arasına alındı.
Kararla birlikte şirketlerin yasa dışı içeriklerden çocukların korunmasına, algoritmaların şeffaflığından seçim güvenliğine kadar pek çok alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekecek.
45 MİLYON KULLANICI EŞİĞİNİ AŞTILAR
AB Komisyonu, Birlik sınırları içerisinde aylık ortalama en az 45 milyon kullanıcıya ulaşan üç hizmete ilişkin sınıflandırma kararını açıkladı.
Buna göre yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT, "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru" olarak sınıflandırıldı. Sosyal haber ve tartışma platformu Reddit ile dijital oyun platformu Roblox ise "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" statüsüne alındı.
ŞİRKETLERE ARALIK 2026'YA KADAR SÜRE
ChatGPT, Reddit ve Roblox'un Aralık 2026 sonuna kadar DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorları için öngörülen ilave yükümlülüklere uyum sağlaması gerekecek.
Şirketler; yasa dışı içeriklerin yayılması, çocuklar üzerindeki olumsuz etkiler, kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlığı, temel haklar, seçim süreçleri ve kamu güvenliğiyle bağlantılı sistemik riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmakla yükümlü olacak.
ALGORİTMALAR DA DENETİM KAPSAMINDA
Yeni dönemde şirketlerin reklam, içerik moderasyonu ve öneri sistemleri konusunda daha şeffaf hareket etmesi gerekecek. Belirlenen risklere karşı alınan önlemler AB Komisyonuna bildirilecek, platformlar yılda en az bir kez bağımsız denetimden geçecek.
AB Komisyonu ayrıca gerekli gördüğü durumlarda şirketlerin verilerine ve algoritmalarına erişim isteyerek sistemlerin Dijital Hizmetler Yasası'na uygun çalışıp çalışmadığını inceleyebilecek.
KURALA UYMAYANA CİRONUN YÜZDE 6'SI KADAR CEZA
Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edildiğinin kesinleşmesi hâlinde şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası verilebilecek.
AB Komisyonunun bilgi taleplerine yanlış, yanıltıcı veya eksik cevap verilmesi ya da incelemelerin engellenmesi durumunda da şirketler hakkında ayrıca yaptırım uygulanabilecek.
ÇOCUKLAR VE SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN EK ÖNLEMLER
Düzenleme kapsamında özellikle çocukların dijital platformlardaki zararlı içeriklerden korunması, kullanıcıların yönlendirilmesine yol açabilecek sistemlerin denetlenmesi ve seçim süreçlerini etkileyebilecek risklerin azaltılması hedefleniyor.
Böylece milyonlarca kişiye ulaşan platformların yalnızca kullanıcı sayılarını ve gelirlerini büyütmekle yetinmeyip oluşturdukları toplumsal etkilerin sorumluluğunu da üstlenmesi amaçlanıyor.
AB'NİN DENETİM LİSTESİNDE 28 HİZMET VAR
Son kararlarla birlikte AB'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında "çok büyük çevrim içi platform" ve "çok büyük çevrim içi arama motoru" olarak sınıflandırdığı hizmetlerin toplam sayısı 28'e yükseldi.
Karar, kullanıcı sayısı ve etki alanı büyüyen dijital platformların kamu denetiminin dışında tutulamayacağını bir kez daha ortaya koydu.
İsrail ve Yunanistan'dan 3 milyar avroluk savunma anlaşması
Facianın ardından Rumlardan skandal ifadeler