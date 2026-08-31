AB’den ChatGPT Reddit ve Roblox’a sıkı denetim kararı! Dijital devlere süre verildi!

Avrupa Birliği (AB), geniş kullanıcı kitleleri üzerinde etkili olan dijital hizmetlere yönelik denetimini artırdı. ChatGPT, Reddit ve Roblox, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında daha katı yükümlülüklere tabi tutulan "çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorları" arasına alındı. Kararla birlikte şirketlerin yasa dışı içeriklerden çocukların korunmasına, algoritmaların şeffaflığından seçim güvenliğine kadar pek çok alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekecek.

AB’den ChatGPT, Reddit ve Roblox’a dijital kıskaç (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.) 45 MİLYON KULLANICI EŞİĞİNİ AŞTILAR AB Komisyonu, Birlik sınırları içerisinde aylık ortalama en az 45 milyon kullanıcıya ulaşan üç hizmete ilişkin sınıflandırma kararını açıkladı. Buna göre yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT, "Çok Büyük Çevrim İçi Arama Motoru" olarak sınıflandırıldı. Sosyal haber ve tartışma platformu Reddit ile dijital oyun platformu Roblox ise "Çok Büyük Çevrim İçi Platform" statüsüne alındı.