İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu "düşman" ilan etti
Batı Şeria'daki Filistinlilerin sürgün edilmesini isteyen İsrailli haham Menachem Ben Shahar, Yahudi olmayanların bölgede ulusal hakka sahip olmadığını savunarak, anne ve babası "düşman" kabul edilen 5 yaşındaki bir çocuğun bile yaşama hakkı olmadığını iddia etti.
İsrailli haham Filistinlileri hedef alan skandal sözlerle gündeme geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin bölgeden sürülmesini isteyen haham 5 yaşındaki çocuğu bile 'düşman' ilan etti.
İSRAİLLİ HAHAM FİLİSTİNLİLERİN BÖLGEDEN ÇIKARILMASI ÇAĞRISI YAPTI
İsrailli haham Menachem Ben Shahar'ın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri skandal ifadelerle hedef aldı.
Ben Shahar, Yahudi olmayanların "İsrail toprakları" olarak tanımladığı bölgede herhangi bir ulusal hakka sahip olmadığını savundu, Filistinlilerin bölgeden çıkarılması çağrısı yaptı.
Hahamın açıklamaları, Al Jazeera'nin pazar günü yayımladığı görüntülerle gündeme geldi. Görüntülerde bir grupla konuşan Ben Shahar "Yahudi egemenliğini kabul etmeyenlerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini" söyledi.
ARAPLARI HEDEF ALDI
İsrailli haham, Yahudi olmayanların İsrail coğrafyasında herhangi bir ulusal hakka sahip olmadığını iddia ederek Filistinlilerin bu bölgedeki varlığını hedef aldı. Arapların Yahudi hakimiyetini kabullenmemeleri durumunda Batı Şeria'yı terk etmek zorunda olduklarını öne sürdü.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BİLE 'DÜŞMAN' DEDİ
Al Jazeera English'in haberine göre haham, anne ve babası "düşman" kabul edilen 5 yaşındaki bir çocuğun dahi "yaşama hakkı olmadığını" söyledi.
DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ben Shahar'ın Filistinlilere yönelik sert açıklamaları ilk kez gündeme gelmiyor. İsrail basınında yer alan bilgilere göre İsrail polisi, Ben Shahar'ı Ekim 2025'te, aşırıcı mesajlar yaydığı ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettiği şüphesiyle gözaltına alarak sorguladı.
Ben Shahar daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin kenti Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunmuştu.
Uluslararası hukuk ne diyor?
Uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa ettiği bütün yerleşim yerleri gayriresmi ve hukuka aykırı sayılmaktadır.
Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgal altındaki Filistin coğrafyasındaki mevcudiyetinin yasal temelden yoksun olduğunu karara bağlamıştı.
UAD, İsrail'in söz konusu topraklardaki askeri ve sivil varlığını en kısa sürede sona erdirmesi gerektiğini belirtmişti.