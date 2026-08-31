İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu "düşman" ilan etti

İsrailli haham anne ve babası ʺdüşmanʺ kabul edilen 5 yaşındaki bir çocuğun dahi ʺyaşama hakkı olmadığınıʺ söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BİLE 'DÜŞMAN' DEDİ

Al Jazeera English'in haberine göre haham, anne ve babası "düşman" kabul edilen 5 yaşındaki bir çocuğun dahi "yaşama hakkı olmadığını" söyledi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ben Shahar'ın Filistinlilere yönelik sert açıklamaları ilk kez gündeme gelmiyor. İsrail basınında yer alan bilgilere göre İsrail polisi, Ben Shahar'ı Ekim 2025'te, aşırıcı mesajlar yaydığı ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettiği şüphesiyle gözaltına alarak sorguladı.

Ben Shahar daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin kenti Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası hukuk ne diyor? Uluslararası hukuk çerçevesinde, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa ettiği bütün yerleşim yerleri gayriresmi ve hukuka aykırı sayılmaktadır. Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgal altındaki Filistin coğrafyasındaki mevcudiyetinin yasal temelden yoksun olduğunu karara bağlamıştı. UAD, İsrail'in söz konusu topraklardaki askeri ve sivil varlığını en kısa sürede sona erdirmesi gerektiğini belirtmişti.