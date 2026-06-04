ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'a çifte dış politika darbesi: Cumhuriyetçiler İran konusunda Demokratların tarafına geçti
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın askeri yetkilerini sınırlamak ve dış politika adımlarını frenlemek amacıyla iki önemli tasarıyı onayladı. Meclis, bazı Cumhuriyetçi vekillerin de Demokratlara katılmasıyla Trump’ın İran’a yönelik saldırı emri vermesini engelleyen tasarıyı kabul ederken Trump’ın istemediği Ukrayna’ya 8 milyar dolarlık kredi ve yardım paketine de onay verdi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı emri vermesini engellemek için bir karar tasarısını 215 evet oyuyla kabul etti.
- Tasarı, ABD-İsrail koalisyonunun İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez Temsilciler Meclisi'nde nihai oylamada onaylandı.
- Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada dört Cumhuriyetçi vekil, Demokratlarla birlikte Trump'a karşı oy kullandı.
- Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık kredi ve 300 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağlayacak bir yasa tasarısını 218'e karşı 204 oyla kabul etti.
- Ukrayna tasarısı, Rusya'nın finans ve enerji sektörlerine ek yaptırımlar da öngörüyor.
ABD'de Cumhuriyetçilerin fazla olduğu meclis Donald Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı emri vermesini engellemek için bir karar tasarısını kabul etti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ SAVAŞ BİTSİN DEDİ
208 hayır oyuna karşı 215 evet oyuyla kabul edilen tasarı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez Temsilciler Meclisi veya Senato'da nihai oylamada onaylandı. Senato'nun geçen ay benzer bir tasarıyı usul oylamasıyla kabul etmesi de Kongre'nin onay vermediği bir savaşa karşı sabrının giderek tükendiğini gösteriyordu.
Yine de Kongre'nin Trump'ı askeri eylemleri sonlandırmaya mecbur bırakabilmesi için önünde ciddi engeller bulunuyor.
4 CUMHURİYETÇİ VEKİL TRUMP ALEYHİNE OY KULLANDI
Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada Cumhuriyetçi milletvekillerinden Thomas Massie (Kentucky), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) ve Brian Fitzpatrick (Pensilvanya), Demokratlarla birlikte Trump'ı savaşı sonlandırmaya zorlama yönünde oy verdi.
"BECERİ YOKSUNU BİR BAŞKANIN SAVAŞININ İÇİNDE KALDIK"
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen Demokrat üyesi Temsilci Gregory W. Meeks (New York), Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Beceri yoksunu bir başkanın yalnızca kendi egosunu düşünerek ve sonuçlarına hazırlık yapmadan başlattığı, sonu gelmeyecek bir savaşın içinde sıkışıp kaldık. Bundan kurtulmanın tek yolu diplomasi, daha fazla bombalama veya daha fazla kabadayılık değil." dedi.
BİR DE UKRAYNA TASARISI
Çarşamba günü ilerleyen saatlerde, Temsilciler Meclisi, Trump ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın (Cumhuriyetçi, Louisiana) ikinci bir dış politika konusunda da karşısına çıkarak Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık kredi ve 300 milyon dolarlık uzun vadeli güvenlik yardımı sağlayacak bir yasa tasarısını 218'e karşı 204 oyla kabul etti. Yasa tasarısının Senato'ya gönderilmeden önce son bir oylamaya daha ihtiyacı var.
Rusya'nın finans ve enerji sektörlerine ek yaptırımlar da getirecek olan yasa tasarısı, ancak altı Cumhuriyetçinin Demokratlarla birlikte hareket ederek tasarıyı desteklemesinin ardından meclis gündemine geldi.