Ukrayna tasarısı, Rusya'nın finans ve enerji sektörlerine ek yaptırımlar da öngörüyor.

Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık kredi ve 300 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağlayacak bir yasa tasarısını 218'e karşı 204 oyla kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı emri vermesini engellemek için bir karar tasarısını 215 evet oyuyla kabul etti.

ABD 'de Cumhuriyetçilerin fazla olduğu meclis Donald Trump 'ın İran'a yönelik daha fazla saldırı emri vermesini engellemek için bir karar tasarısını kabul etti.

İran'da Trump karşıtı posterler, Reuters, AFP

TEMSİLCİLER MECLİSİ SAVAŞ BİTSİN DEDİ

208 hayır oyuna karşı 215 evet oyuyla kabul edilen tasarı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez Temsilciler Meclisi veya Senato'da nihai oylamada onaylandı. Senato'nun geçen ay benzer bir tasarıyı usul oylamasıyla kabul etmesi de Kongre'nin onay vermediği bir savaşa karşı sabrının giderek tükendiğini gösteriyordu.

Yine de Kongre'nin Trump'ı askeri eylemleri sonlandırmaya mecbur bırakabilmesi için önünde ciddi engeller bulunuyor.