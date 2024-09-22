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İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar

İsrail, Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı gizlemeye çalışıyor. Daha önce Al Jazeera'nın Kudüs'teki ofisi kapatan İsrail şimdi de atı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan ofisini kapattı. Skandalın ardından Al Jazeera’dan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, dünyanın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 19:58
İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar

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Katar'a ait Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisini kapatmasının, dünyanın Tel Aviv'in yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşı izlemesini engellemeyi amaçlayan suç olduğunu belirterek kınadı.

İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)

Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, dünyanın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin gazetecilerin güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, "Hem televizyonumuzun hem çalışanlarımızın haklarını korumak için yasal adımları takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)

İsrail'in "özgür medyaya" baskı uygulamakla Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki eylemlerini gizlemeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in bizi susturmayı amaçlayan bu tedbirlerine rağmen gerçekleri profesyonel ve objektif bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. İşgal devleti İsrail'in yetkililerinin bu yasa dışı baskınını haklı çıkarmak için öne sürdüğü asılsız iddiaları da reddediyoruz."

İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)

Al Jazeera'nın Filistin Müdürü Velid Ömeri, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda askerle Ramallah'taki ofise gece baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, kapıyı patlattıklarını ve kendilerine ofisin 45 gün boyunca kapatıldığı yönündeki kararı teslim ettiklerini söylemişti.

İsrailli askerler, İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafını parçalamıştı.

İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)

Al Jazeera'nın yaklaşık 4 ay önce de Kudüs'teki ofisi kapatılmıştı.

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