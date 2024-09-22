İsrail soykırımı gizlemeye çalışıyor! Batı Şeria’daki Al Jazeera ofisini kapattılar

Katar'a ait Al Jazeera televizyonu, İsrail 'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisini kapatmasının, dünyanın Tel Aviv'in yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşı izlemesini engellemeyi amaçlayan suç olduğunu belirterek kınadı.

İsrail’den Al Jazeera’nın Batı Şeria’daki ofisine baskın (AFP)



Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu baskıcı tedbirleri, dünyanın işgal altındaki topraklardaki durumun ve Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçlıyor ve bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin gazetecilerin güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çekilerek, "Hem televizyonumuzun hem çalışanlarımızın haklarını korumak için yasal adımları takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.