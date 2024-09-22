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İran 12 İsrail ajanın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 22:46
İran 12 İsrail ajanın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu

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İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.



Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.



Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

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