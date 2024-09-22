Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı: Yaralılar var

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev'in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.
Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev'in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.
POLİSLER YARALANDI
Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi'nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.
Açıklamada, "Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı" ifadeleri yer aldı.