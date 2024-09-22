Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı: Yaralılar var

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Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Albert Horev'in de bulunduğu heyete eşlik eden bir araç, mayın patlaması sonucu infilak etti, görevli polisler yaralandı, ancak diplomatlardan yaralanan olmadı.

Rusya Pakistan Büyükelçisi Albert Horev (TAKVİM COM.TR)



POLİSLER YARALANDI



Açıklamaya göre Rus Büyükelçi, diğer bazı devletlerin Pakistan büyükelçilerinden oluşan heyetin bir parçası olarak İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Swat Vadisi'nde turizmin geliştirilmesi ile ilgili bir foruma katılmıştı.