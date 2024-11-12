İsrail silahsızlandırılmış bölgeye askeri yığınak yapmaya başladı! Uygu görüntüleri ortaya çıktı: Sınır boyunca yol inşaatı

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı ve Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarına göre, İsrail ordusu işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran askerden arındırılmış hat boyunca yol yapım çalışması yürütüyor.

İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri 'ni Suriye 'den ayıran Alfa Hattı boyunca yaptığı yeni yol için asfalt döşeme faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Görüntülerde, bir kısmı taze asfaltla döşenmiş gibi görünen bir hendek görüldüğü belirtilirken, hendek boyunca Suriye tarafına doğru uzanan tel örgülerin de dikkat çektiği vurgulandı.





ASFALT DÖŞENDİĞİ GÖRÜLDÜ



Ayrıca görüntülerde ekskavatörlerin ve diğer iş makinelerinin güzergah boyunca aktif olarak kazı yaptığı ve daha fazla asfalt yığıldığının gözlemlendiği belirtildi.

İsrail yürütülen inşaat çalışmalarını kabul etmese de haziran ayında BM'ye gönderdiği 71 sayfalık mektupta "Suriye'nin Alfa Hattı'nı ihlal ettiğini ve ayrım bölgesinde (her gün) silahlı varlık gösterdiğini" savunmuştu. Mektupta, Suriyeli sivillerin hattı geçerek çok sayıda ihlalde bulunduğundan bahsediliyordu.