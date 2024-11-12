İran’dan İsrail’e karşı savunma atağı! Tahran’ın ortasına tünel

İran ile İsrail arasında misilleme savaşı ve karşılıklı tehditler devam ediyor. ABD'de Joe Biden'dan sonra Donald Trump'ın İran ve Lübnan politikaları merakla beklenirken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, Takvim Fotoğraf Arşivi

İRAN'DAN SAVUNMA TÜNELİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İsrail'in ülkedeki hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran'ın başkent Tahran'da bir "savunma tüneli" inşa ettiğini bildirdi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İsrail'in ülkedeki hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran'ın başkent Tahran'da bir ʺsavunma tüneliʺ inşa ettiğini bildirdi, Takvim ekran görüntüsü

METRODAN HASTANEYE GEÇİŞ

Tahran'da şehir merkezine yakın bir konumda yer alacak olan tünel, Tahran metrosundaki bir istasyonu İmam Humeyni hastanesine bağlayacak ve böylece tıbbi tesise doğrudan yeraltı erişimi sağlanacak.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İsrail'in ülkedeki hedeflere yönelik saldırılarının ardından İran'ın başkent Tahran'da bir ʺsavunma tüneliʺ inşa ettiğini bildirdi, Takvim ekran görüntüsü

İRAN'DA BİR İLK

Tahran Kent Konseyi Ulaştırma Dairesi Başkanı Tasnim'e yaptığı açıklamada, "Ülkede ilk kez savunma amaçlı bir tünel Tahran'da inşa ediliyor" dedi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA MİSİLLEME SAVAŞI

İsrail, geçtiğimiz ay İran'a yönelik ilk resmi saldırısını yaptı ve İran'ın 1 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği operasyona yanıt olarak Tahran yakınlarındaki ve ülkenin batısındaki füze fabrikaları ile diğer tesisleri vurdu.