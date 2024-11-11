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Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: "Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich skandal ifadeler kullanarak, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını ileri sürdü. Smotrich ilhakın Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Öte yandan soykırımcı Bezalel Smotrich sözleri sonrası akıllara Başkan Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde tüm dünyaya yaptığı uyarıyı getirdi. Başkan Erdoğan, "İsrail adım adım Batı Şeria'yı da ilhak etmek istiyor" demişti.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 18:13
Başkan Erdoğan tüm dünyayı uyarmıştı! İsrailli bakan Smotrich açık açık itiraf etti: Batı Şeria’nın ilhak edilme yılı olacak

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını iddia etti.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (AA)İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (AA)

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne süren Smotrich, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini söyledi.

Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da ileri sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (AA)İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (AA)

Smotrich ayrıca, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu da iddia etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan tüm dünyaya uyarıda bulunarak İsrail'in amacaının Gazze'ye yerleşmek Filistin'i yok etmek olduğunu söylemişti (11.11.2024)İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan tüm dünyaya uyarıda bulunarak İsrail'in amacaının Gazze'ye yerleşmek Filistin'i yok etmek olduğunu söylemişti (11.11.2024)

BAŞKAN ERDOĞAN TÜM DÜNYAYI UYARMIŞTI

Soykırımcı Smotrich'in skandal ifadeleri sonrası Başkan Erdoğan'ın tüm dünyaya uyarıda bulunarak, "İsrail adım adım Batı Şeria'yı da ilhak etmek istiyor" sözleri akıllara geldi.

AMAÇLARI GAZZE'Yİ FİLİSTİN'İ YOK ETMEK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde tarihi bir konuşma yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:


"İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batılı ülke, İsrail'e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde Filistin'de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eş güdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir."

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İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU

Aralarındaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davalarında ayak bağı olmasına izin verilmemesi talebini dile getiren Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin de kendi içlerinde milli birlik sağlayabilmelerini gönülden arzu ediyoruz. Bunu da ayrıca teşvik ediyoruz. Aziz kardeşlerim, İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi, son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması, aralarında Güvenlik Konseyinin daimi iki üyesinin de bulunduğu girişimimize 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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