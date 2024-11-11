İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan tüm dünyaya uyarıda bulunarak İsrail'in amacaının Gazze'ye yerleşmek Filistin'i yok etmek olduğunu söylemişti (11.11.2024)



BAŞKAN ERDOĞAN TÜM DÜNYAYI UYARMIŞTI



Soykırımcı Smotrich'in skandal ifadeleri sonrası Başkan Erdoğan'ın tüm dünyaya uyarıda bulunarak, "İsrail adım adım Batı Şeria'yı da ilhak etmek istiyor" sözleri akıllara geldi.



AMAÇLARI GAZZE'Yİ FİLİSTİN'İ YOK ETMEK



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde tarihi bir konuşma yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:



"İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batılı ülke, İsrail'e askeri, siyasi, ekonomik ve moral açıdan her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun bu noktaya gelmesine yol açmıştır. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde Filistin'de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eş güdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir."



İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU



Aralarındaki görüş ve tutum farklılıklarının ortak davalarında ayak bağı olmasına izin verilmemesi talebini dile getiren Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin de kendi içlerinde milli birlik sağlayabilmelerini gönülden arzu ediyoruz. Bunu da ayrıca teşvik ediyoruz. Aziz kardeşlerim, İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması ve İsrail'in saldırganlığı sona ermedikçe uluslararası alanda tecrit edilmesi, son derece mühimdir. İsrail'e silah satışının durdurulması, aralarında Güvenlik Konseyinin daimi iki üyesinin de bulunduğu girişimimize 52 ülke ve iki uluslararası teşkilat destek vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.